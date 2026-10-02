Ev Hapsi Kararı Verilmişti! Çağla Boz’un Testi Pozitif

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilen oyuncu Çağla Boz’un Adli Tıp Kurumu’nda incelenen örneklerinin sonucu belli oldu.

Test Sonuçları Açıklandı

Edinilen bilgilere göre Çağla Boz’dan alınan kan, idrar ve saç örnekleri incelendi. Yapılan testlerde Boz’un saç örneğinde kokain maddesi tespit edildiği bildirildi.

Böylece oyuncunun test sonucu hakkında merak edilen detay da ortaya çıkmış oldu. Boz’un adli kontrol kapsamında ev hapsinde bulunduğu süreç devam ederken test sonuçlarının soruşturma dosyasındaki gelişmeler açısından da dikkat çektiği aktarıldı.

Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında son operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Çağla Boz da yer aldı.

Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Boz hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Oyuncunun soruşturma kapsamında hukuki süreci devam ediyor.

Test sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte dosyada yeni bir gelişme daha yaşanırken soruşturmanın bundan sonraki aşamasında nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

İki İsim İçin Daha Sonuçlar Açıklandı

Çağla Boz’un yanı sıra aynı soruşturma kapsamında adı geçen Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen’in test sonuçları da belli oldu. Aktarılan bilgilere göre Aydan Osmanlı’nın uyuşturucu testi pozitif çıkarken Yeşim Yeşilçimen’in test sonucunun negatif olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında test sonuçları açıklanan isimlerle ilgili adli süreçlerin ise kendi dosyaları üzerinden devam ettiği belirtildi.