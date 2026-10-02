Işın Karaca’dan Eşine Aşk İlanı! “Seni Çok Seviyorum”

Işın Karaca eşi Can Yapıcıoğlu ile evliliklerinin 3. yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcı “Seni çok seviyorum” dedi.

Işın Karaca’dan Eşine Aşk İlanı! “Seni Çok Seviyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2026 23:33

Işın Karaca ile müzisyen eşi Can Yapıcıoğlu’nun aşkı dolu dizgin devam ediyor. Ünlü şarkıcı evliliklerinin 3. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla yine gönülleri ısıttı. Eşine uzun ve duygu dolu bir mesaj yazan Karaca sevgisini adeta satır satır anlattı.

Aşkları 8 Yıla Ulaştı

Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu’nun ilişkisi aslında evliliklerinden çok daha önce başlamıştı. Çift 2023 yılında nikâh masasına oturarak ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Karaca son paylaşımında hem ilişkilerinin 8. yılına hem evliliklerinin 3. yıl dönümüne vurgu yaptı. Ünlü şarkıcı bu özel günü sağlık ve huzur dilekleriyle kutladı.

“Yoldaşım, Sırdaşım, En İyi Arkadaşım”

Karaca’nın eşine yazdığı mesajın en dikkat çeken kısmı ise Can Yapıcıoğlu’nu anlatırken kullandığı ifadeler oldu.

Eşini “yoldaşım, sırdaşım, en iyi arkadaşım ve koruyanım” sözleriyle tanımlayan şarkıcı onun yanında kendisi gibi olabildiğini anlattı. Birlikte en çok güldüğü kişinin de eşi olduğunu söyleyen Karaca dünyayı el ele gezmeyi sevdiklerini belirtti.

Mesajında evlerinden işlerine sevdiklerinden birlikte kurdukları hayata kadar pek çok detaya yer veren Karaca eşine duyduğu sevgiyi oldukça samimi sözlerle dile getirdi.

“Canım, Seni Çok Seviyorum”

Işın Karaca’nın paylaşımının sonunda ise aşkını açık açık ilan ettiği cümle geldi. Eşine “Adın gibisin kocam… Can… Canım… Seni çok seviyorum” diye seslenen şarkıcı ardından birlikte geçirecekleri nice yıllar diledi.

Karaca’nın romantik paylaşımı kısa sürede takipçilerinden de yoğun ilgi gördü. Ünlü çiftin aşk dolu yıl dönümü kutlaması sosyal medyada da gündem oldu.

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