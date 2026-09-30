Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama

Buse Terim kızı Nil'in koronavirüse yakalandığını duyurdu. "Koronavirüs hala varmış, maalesef ilacı yok" diyen Terim tedavi sürecini paylaştı.

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 14:38

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızı sosyal medyanın üretken ve tanınan simalarından Buse Terim yaptığı son paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Volkan Bahçekapılı ile olan 10 yıllık evliliğini 2024 yılının mart ayında sonlandıran ve tüm odak noktasını kızları Nil ile Naz'a veren ünlü isim bu kez büyük kızı Nil'in sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük Nil'in koronavirüse yakalandığını duyuran Terim virüsün hala hayatımızda olduğuna dikkat çekti.

"Ateş, Boğaz ve Karın Ağrısı Şikayetiyle Test Yaptırdık"

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve günlük yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşan Buse Terim kızının birkaç gündür bazı sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Nil'de görülen hafif ateş, boğaz ve karın ağrısı şikayetleri üzerine doktorun kapısını çaldıklarını ifade eden ünlü isim yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Hastalığın hala varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Terim yaşadığı şaşkınlığı ve süreci şu sözlerle aktardı:

"Evet arkadaşlar Koronavirüs hala varmış. Maalesef ilacı yok."

C Vitamini Desteğiyle Tedavi Ediliyor: Okula Ara Verdi

Virüs enfeksiyonunun özel bir antiviral ilaç tedavisinin bulunmadığını belirten Buse Terim bu süreçte bağışıklığı güçlendirmek adına C vitamini desteğine odaklandıklarını açıkladı.

Evde dinlenen ve tedavisine devam edilen küçük Nil'in bir süre okula gidemeyeceğini belirten duyarlı anne okuldaki diğer çocukların ve ailelerin sağlığını riske atmamak adına tüm velileri derhal durumdan haberdar ettiğini de sözlerine ekledi. Anne kızın bu zorlu ama atlatılabilir süreci evde dinlenerek geçirdiği öğrenilirken takipçilerinden minik Nil için geçmiş olsun mesajları yağdı.

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