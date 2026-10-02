Deniz Seki’den Hayranlarını Sevindiren Paylaşım! İşte Son Hali

Geçirdiği talihsiz kaza sonrası bir süredir gözlerden uzak kalan Deniz Seki sonunda sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ağustos ayında evinde düşerek kalçasını kıran ve ameliyat geçiren ünlü şarkıcı iyileşme sürecinde yaşadıklarının ardından kameraların karşısına yeniden geçti. Seki’nin “Hoş geldin Ekim” notuyla yaptığı paylaşım ise kısa sürede dikkat çekti.

Evinde Talihsiz Bir Kaza Geçirdi

Deniz Seki’nin yaşadığı kaza ağustos ayında evinde meydana geldi. Kaygan zeminde ayağı kayan şarkıcı dengesini kaybederek düştü. Yapılan kontrollerde ise sol kalçasında kırık olduğu ortaya çıktı.

Yaşadığı bu talihsiz olayın ardından hastaneye kaldırılan Seki bir süre tedavi gördü. Ünlü şarkıcının yaşadığı kaza hayranlarını da oldukça endişelendirmişti.

Ameliyat Sonrası Tedavi Süreci Başladı

Seki yaşadığı kırık nedeniyle operasyon geçirdi. Ameliyat sırasında kalçasındaki kırık sabitlenirken kalça hareketini sağlayan kaslardan birinde oluşan yırtık da onarıldı.

Operasyonun ardından bir süre dinlenen şarkıcı daha sonra fizik tedavi sürecine başladı. Bu dönemde sosyal medya paylaşımlarını da azaltan Seki bir süreliğine gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

“Hoş Geldin Ekim” Diyerek Döndü

Tedavi sürecinin ardından Deniz Seki’den hayranlarını sevindiren yeni bir paylaşım geldi. Palmiye ağaçlarının arasında objektif karşısına geçen şarkıcı renkli kıyafeti ve güneş gözlükleriyle verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafın üzerine ise “Hoş geldin Ekim” notunu düşen Seki, yeni aya enerjik bir başlangıç yapmış oldu. Ünlü şarkıcının son hali ve paylaşımı takipçilerinden de kısa sürede ilgi gördü.