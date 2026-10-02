Deniz Seki’den Hayranlarını Sevindiren Paylaşım! İşte Son Hali

Ağustos ayında evinde düşerek kalçasını kıran ve ameliyat olan Deniz Seki tedavi sürecinin ardından yeni pozunu paylaştı. “Hoş geldin Ekim” dedi.

Deniz Seki’den Hayranlarını Sevindiren Paylaşım! İşte Son Hali
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2026 18:36

Geçirdiği talihsiz kaza sonrası bir süredir gözlerden uzak kalan Deniz Seki sonunda sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ağustos ayında evinde düşerek kalçasını kıran ve ameliyat geçiren ünlü şarkıcı iyileşme sürecinde yaşadıklarının ardından kameraların karşısına yeniden geçti. Seki’nin “Hoş geldin Ekim” notuyla yaptığı paylaşım ise kısa sürede dikkat çekti.

Evinde Talihsiz Bir Kaza Geçirdi

Deniz Seki’nin yaşadığı kaza ağustos ayında evinde meydana geldi. Kaygan zeminde ayağı kayan şarkıcı dengesini kaybederek düştü. Yapılan kontrollerde ise sol kalçasında kırık olduğu ortaya çıktı.

Yaşadığı bu talihsiz olayın ardından hastaneye kaldırılan Seki bir süre tedavi gördü. Ünlü şarkıcının yaşadığı kaza hayranlarını da oldukça endişelendirmişti.

Ameliyat Sonrası Tedavi Süreci Başladı

Seki yaşadığı kırık nedeniyle operasyon geçirdi. Ameliyat sırasında kalçasındaki kırık sabitlenirken kalça hareketini sağlayan kaslardan birinde oluşan yırtık da onarıldı.

Operasyonun ardından bir süre dinlenen şarkıcı daha sonra fizik tedavi sürecine başladı. Bu dönemde sosyal medya paylaşımlarını da azaltan Seki bir süreliğine gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

“Hoş Geldin Ekim” Diyerek Döndü

Tedavi sürecinin ardından Deniz Seki’den hayranlarını sevindiren yeni bir paylaşım geldi. Palmiye ağaçlarının arasında objektif karşısına geçen şarkıcı renkli kıyafeti ve güneş gözlükleriyle verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafın üzerine ise “Hoş geldin Ekim” notunu düşen Seki, yeni aya enerjik bir başlangıç yapmış oldu. Ünlü şarkıcının son hali ve paylaşımı takipçilerinden de kısa sürede ilgi gördü.

Benzer Haberler
Ezgi Mola’dan Barcelona Çıkışı! “Nereden Çıkıyor Bilmiyorum” Ezgi Mola’dan Barcelona Çıkışı! “Nereden Çıkıyor Bilmiyorum”
Sefo’nun Adli Tıp Raporu Ortaya Çıktı! Sefo’nun Adli Tıp Raporu Ortaya Çıktı!
10 Yıl Sonra Gelen Barışma! Neco ve Kızı Sahneye Çıkacak 10 Yıl Sonra Gelen Barışma! Neco ve Kızı Sahneye Çıkacak
Halle Berry’ye Şok Suçlama! Eski Eşi Mahkemeye Koştu Halle Berry’ye Şok Suçlama! Eski Eşi Mahkemeye Koştu
Haysiyet Dizisinin Hülya'sı Berfin Kıymaz Oyunculuk Serüvenini Anlattı Haysiyet Dizisinin Hülya'sı Berfin Kıymaz Oyunculuk Serüvenini Anlattı
Ünlü Oyuncu Sinem Kobal'dan Aileler İçin Düzenlenen Festivaline Büyük Övgü Ünlü Oyuncu Sinem Kobal'dan Aileler İçin Düzenlenen Festivaline Büyük Övgü
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!
  • 02-10-2026 15:30

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
  • 30-09-2026 14:38

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"