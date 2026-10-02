Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!

Altı Üstü İstanbul dizisinin başrolleri Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap dergi çekiminden eğlenceli kamera arkası anlarını paylaştı. İkilinin uyumu çok beğenildi.

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2026 15:30

Türk televizyon dünyasının merakla beklenen ve hazırlıkları kapalı kapılar ardında süren iddialı yapımı Altı Üstü İstanbul henüz yayına girmeden magazin kulislerini hareketlendirmeyi başardı!

Dizinin başrollerini paylaşan dönemin yükselen yıldızları Elçin Zehra İrem ile Rahimcan Kapkap tanıtım maratonu kapsamında özel bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti. Çekim aralarında paylaştıkları o kahkaha dolu kamera arkası videoları ise dijital dünyada adeta viral oldu.

Kamera Arkasında Yüksek Enerji

Popüler bir moda dergisinin kapak çekimi için bir araya gelen ikili set boyunca sergiledikleri o yüksek enerji ve samimiyetle tüm ekibin takdirini topladı.

Hazırlık odasındaki doğal hallerini, şakalaşmalarını ve kamera arkasındaki keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Elçin Zehra İrem ile Rahimcan Kapkap aralarındaki muazzam kimyayı daha dizi başlamadan kanıtlamış oldu. İkilinin bu neşeli ve birbirine çok yakışan halleri dizi severler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ekran Kimyası Şimdiden Tuttu

Sosyal medyaya düşer düşmez binlerce beğeni alan o samimi kareler kısa sürede günün en çok konuşulan magazin olayı haline geldi.

Altı Üstü İstanbul dizisinde birlikte izleyeceğimiz genç oyuncuların ekran kimyasının şimdiden tuttuğunu belirten hayranlar paylaşımların altına övgü dolu binlerce yorum bıraktı. Hem tarzları hem de oyunculuk yetenekleriyle adlarından söz ettiren Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap ikilisi bu gidişle yeni sezonun en çok konuşulan dizi çifti olmaya aday!

Bakalım ikilinin dergi çekimindeki bu muazzam uyumu dizi ekranlara geldiğinde reytinglere de aynı şekilde yansıyacak mı?

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