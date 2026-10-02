Sefo’nun Adli Tıp Raporu Ortaya Çıktı!

Sefo soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na verdiği kan, idrar ve saç örneklerinin negatif çıktığını açıkladı. Evindeki aramadan da söz etti.

Sefo’nun Adli Tıp Raporu Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2026 18:26

Rapçi Sefo bir süredir hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili merak edilen test sonuçlarını sonunda açıkladı. Adli Tıp Kurumu’nda alınan kan, idrar ve saç örneklerinin sonuçlarının kendisine ulaştığını söyleyen Sefo tüm sonuçların negatif çıktığını duyurdu.

Adli Tıp Sonuçları Belli Oldu

Sefo yaptığı açıklamada vücudundan alınan örneklerde uyuşturucu ya da uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmadığını belirtti. Kan, idrar ve saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerin sonucunu kamuoyuyla paylaşan rapçi böylece hakkında merak edilen en önemli detaylardan birine açıklık getirmiş oldu.

Ünlü rapçinin açıklamasına göre Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde üç farklı örnekte de herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmedi.

Evindeki Aramadan da Söz Etti

Sefo, yalnızca test sonuçlarını değil soruşturma kapsamında evinde yapılan aramayı da gündeme getirdi. Rapçi evinde gerçekleştirilen detaylı aramada da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ifade etti.

Bu detayın da özellikle soruşturmayla ilgili kamuoyunda oluşan merak açısından önemli olduğunu belirten Sefo yaşanan sürece ilişkin açıklamasında net ifadeler kullandı.

“Sürece Saygıyla Yaklaştım”

Soruşturmanın başladığı ilk günden bu yana hukuki sürece saygılı davrandığını söyleyen Sefo devlet kurumlarına olan yaklaşımını da özellikle vurguladı.

Açıklamasında kendisi açısından en net bilginin test sonuçları olduğunu belirten rapçi süreç boyunca görev yapan devlet görevlilerine de teşekkür etti.

Sefo’nun paylaşımıyla birlikte kan, idrar ve saç örneklerine ilişkin sonuçlar kamuoyuna duyurulmuş oldu. Rapçinin açıklamasında soruşturmanın diğer hukuki boyutlarına ilişkin ayrıca bir değerlendirme yer almadı.

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