Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Elif Buse Doğan Çorum Osmancık'ta sağanak yağmura rağmen alanı dolduran binlerce hayranıyla "Yangın Yeri" şarkısında dev bir düete imza attı.

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 09:56

Güçlü sesi, sahne enerjisi ve seslendirdiği sevilen türkülerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı şarkıcı Elif Buse Doğan bu kez Çorum'un Osmancık ilçesinde verdiği dev konserle adından söz ettirdi. Sağanak yağışa ve olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden alanı dolduran binlerce müzikseverle buluşan ünlü sanatçı unutulmaz bir geceye imza attı.

Yağmura Rağmen Alanı Terk Etmediler

Konser öncesi ve sırasında bastıran sağanak yağmura rağmen sevenlerinin alanı terk etmemesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Elif Buse Doğan enerjisiyle adeta soğuk havayı ısıttı. Hayranlarının bu vefakar ve coşkulu duruşu karşısında duygulanan başarılı şarkıcı en sevilen şarkılarını bu kez yağmur altında, binlerce kişilik dev bir koro eşliğinde seslendirdi.

Yangın Yeri Şarkısıyla Alan Yıkıldı

Repertuarının en özel parçalarından biri olan Yangın Yeri şarkısını söylemeye başladığı anda coşkunun doruğa çıktığı gecede hafızalardan silinmeyecek anlar yaşandı. Binlerce hayranının şarkıya tek bir ağızdan coşkuyla eşlik ettiği o anlar konser alanında muhteşem bir atmosfer yarattı. Yağmurun altında sırılsıklam kalmalarına rağmen şarkıları birlikte söyleyen kalabalık, renkli görüntüler oluşturdu. Elif Buse Doğan'ın hem ses performansıyla hem de samimi tavırlarıyla büyülediği Osmancık konseri hem Çorum'da hem de sosyal medyada günün en çok konuşulan olayları arasına girdi.

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