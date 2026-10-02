Çağlar Ertuğrul’un Saati Tam Bir Servet! Fiyatı Dudak Uçuklattı

Çağlar Ertuğrul bu kez rol aldığı bir projeyle değil kolundaki saatle gündeme geldi. Bir restoranda çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca gözler oyuncunun bileğine çevrildi. İlk bakışta sıradan bir aksesuar gibi görünen saatin aslında dünyaca ünlü bir lüks markaya ait olduğu ortaya çıktı. Üstelik saatin fiyatı da duyanları şaşırttı.

Kolundaki Saat Herkesin Dikkatini Çekti

Son olarak “Çirkin” dizisinde Kadir Tunalı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Çağlar Ertuğrul günlük hayatından bir kareyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafta oyuncunun kıyafetinden çok bileğindeki saat konuşuldu.

Saat meraklılarının da dikkatini çeken modelin oldukça yüksek bir piyasa değerine sahip olduğu öne sürüldü.

Marka Ortaya Çıktı: Audemars Piguet

Fotoğraftaki saatin dünyaca ünlü lüks saat markası Audemars Piguet’e ait olduğu belirtildi. Modelin ise markanın dikkat çeken koleksiyonlarından Royal Oak Chronograph serisine ait olduğu ifade edildi.

Sekizgen çerçevesi, çelik kasası metal bileziği ve kronograf göstergeleriyle oldukça karakteristik bir tasarıma sahip olan saat fotoğrafta hemen kendini belli ediyor.

Fiyatı Dudak Uçuklattı

İşin en çok konuşulan kısmı ise saatin fiyatı oldu. Modelin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olduğu öne sürüldü. Elbette üretim yılı saatin kullanım durumu, kutusu ve belgelerinin bulunup bulunmaması gibi detaylar fiyatı değiştirebiliyor.

Yaklaşık 41 milimetrelik çelik kasaya, otomatik mekanizmaya ve safir cama sahip olduğu belirtilen saat, Ertuğrul’un fotoğrafının ardından sosyal medyada da gündem oldu.

Kısacası bu kez herkesin gözü Çağlar Ertuğrul’un tarzında değil bileğinde taşıdığı servet değerindeki saatteydi.