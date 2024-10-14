Zeynep Bastık hastane odasından duyurdu: Ameliyat oldu

Özel hayatı ve müzik kariyeriyle sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, bu kez sağlığıyla ilgili haberle dikkat çekti. Son dönemde eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Bastık, hayranlarını endişelendirdi.

‘Lan’, ‘Dargın’, ‘Eyvah’, ‘Ara’, ve ‘Yalan’ gibi hit şarkılarıyla tanınan başarılı isim, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu açıkladı. Hastane odasından yaptığı paylaşımda Zeynep Bastık şu ifadeleri kullandı:



“Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım. Sonunda deviasyon ameliyatımı oldum.”



Ameliyat sonrası sağlığına kavuşacağını belirten Bastık, sevenlerinden destek mesajları aldı. Ünlü şarkıcının ameliyat haberini duyan hayranları, ona geçmiş olsun dileklerini iletmeye devam ediyor.