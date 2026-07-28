Konya Kültür Yolu Festivali'nde Görkemli Kapanış: Simge Rüzgarı Esti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl da büyük bir coşkuyla düzenlenen Konya Kültür Yolu Festivali dokuz gün süren kültür ve sanat maratonunun ardından muhteşem bir kapanışa imza attı. Festivalin son gecesinde Türk pop müziğinin başarılı ve sevilen isimlerinden Simge Konya'da sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir final gecesi yaşattı. Dev organizasyonun kapanış etkinliği kentin tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşen Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda binlerce sanatseverin katılımıyla gerçekleşti.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Binler Şarkılara Eşlik Etti

Kendine özgü güçlü yorumu, dillere pelesenk olan hit şarkıları ve yüksek sahne enerjisiyle adından sıkça söz ettiren Simge sahneye alkışlar ve coşkulu tezahüratlar eşliğinde çıktı. Repertuarında yer alan Ben Bazen, Öpücem ve Sevmek Yüzünden gibi hit olmuş eserlerini Konyalı müzikseverlerle birlikte seslendiren güzel sanatçı meydanı dolduran binlere müzik ziyafeti sundu. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden coşkulu kalabalık festivalin final gecesinde meydanda renkli ve unutulmaz görüntüler oluşturdu.

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Simge'nin muhteşem konseriyle perdesini kapatan Konya Kültür Yolu Festivali dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, atölye çalışmalarından çocuk etkinliklerine kadar uzanan zengin programıyla ziyaretçilerini sanatla buluşturdu. Türkiye'nin kültür mirasını ve sanatını geniş kitlelerle buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivali dur-durak bilmeyen rotasında yolculuğuna devam ediyor. Festival heyecanı 1-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Nevşehir Kültür Yolu Festivali ile Kapadokya'nın eşsiz atmosferine taşınacak.