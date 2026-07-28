Tarihi Rolü İçin İmaj Değişikliğine Giden Alp Navruz Yeni Görüntüsünü Paylaştı!

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Alp Navruz yeni sezonun en iddialı dönem projelerinden biri için kampa girdi. Yakında izleyiciyle buluşacak olan Altın Çağ Nizamülmülk dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu canlandıracağı tarihi karakter için imajını baştan aşağı yeniledi. Proje öncesinde yoğun temposuna kısa bir ara veren ünlü isim, tatilden paylaştığı yeni imajıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Melikşah Sultan Rolü İçin Sakallarını Uzattı

Yeni projesinde büyük Büyük Selçuklu Devleti'nin efsanevi Türk hükümdarı Melikşah Sultan'a hayat verecek olan Alp Navruz karakterin ruhuna bürünmek adına imaj değişikliğine gitti. Rolü için sakallarını uzatan başarılı oyuncu yeni tarzıyla hayranlarından tam not aldı. Tarihi yapımlardaki başarısını bu projeyle de taçlandırmayı hedefleyen Navruz'un Melikşah Sultan karakteri için geçirdiği bu fiziksel değişim diziye olan merakı ve beklentiyi şimdiden tepe noktaya çıkardı.

Fethiye Tatilinde Sonsuzluk Havuzundan Beğeni Yağan Pozlar

Çekimler öncesinde moral depolamak için rotasını Muğla'nın cennet köşelerinden Fethiye'ye çeviren usta oyuncu konakladığı lüks otelde geçirdiği keyifli anları takipçilerinin beğenisine sundu. Otelin sonsuzluk havuzunda yeni imajıyla poz veren Alp Navruz karizmatik duruşu ve fit görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve "Sultanlık çok yakışmış", "Melikşah rolü için harika bir imaj" gibi yüzlerce övgü dolu yorum aldı.