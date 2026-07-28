ATV'nin İddialı Yeni Dizisi Mercan Köşk'ün Yeni Tanıtımı Yayınlandı!

ATV'nin iddialı dizisi Mercan Köşk'ün yeni tanıtımı yayınlandı. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'li dizi Eylül'de başlıyor.

ATV'nin İddialı Yeni Dizisi Mercan Köşk'ün Yeni Tanıtımı Yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 10:39

ATV'nin yeni yayın dönemi için hazırladığı en iddialı yapımlar arasında gösterilen FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk dizisinden heyecan uyandıran yeni bir tanıtım fragmanı geldi. Eylül ayında izleyiciyle buluşmak için gün sayan dizi yayınlanan son tanıtımıyla sürükleyici hikayesine dair merakı doruğa çıkardı. Yayınlanan kareler karakterler arasındaki yüksek gerilimi ve Çukurova'nın büyüleyici ve etkileyici atmosferini gözler önüne sererek yeni sezona iddialı bir giriş yapacağının sinyallerini verdi.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Ve Usta Müzisyen Toygar Işıklı İmzası

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikayesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan ve senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ile Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan Mercan Köşk dev kadrosuyla dikkat çekiyor. Kubilay Aka'nın Aras, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre ve Bertan Asllani'nin Toprak karakterine hayat verdiği dizide; Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür ve Haki Biçici gibi usta isimler yer alıyor. Projenin kulakların pasını silecek müzikleri ise efsane besteci Toygar Işıklı'nın imzasını taşıyor.

Tarsus'un Büyüleyici Coğrafyasında İmkansız Bir Aşk Ve İntikam Hikayesi

Yayınlanan yeni tanıtımda Aras, Cemre ve Toprak karakterleri arasında yaşanan ilk sert yüzleşmeler ve gerilim dolu anlar ön plana çıkıyor. Tarsus'un büyüleyici coğrafyasını ve sinematik görsel atmosferini ekrana taşıyan dizi; geçmişin karanlık sırlarını, iki düşman aile arasındaki amansız hesaplaşmayı ve bu kaosun ortasında yeşeren imkansız bir aşkı odağına alıyor. Zengin görsel dünyası ve vurucu senaryosuyla Mercan Köşk Eylül ayında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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