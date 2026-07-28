Burak Deniz'in Tatilde Telefon Trafiği: Yalıkavak'ta Objektiflere Takıldı!

Türk televizyon dünyasının en çok aranan ve beğenilen erkek oyuncularından Burak Deniz yaz sezonunu açarak soluğu Ege'nin incisi Bodrum'da aldı. Yoğun geçen çalışma temposunun ardından tatil sezonunu başlatan yakışıklı oyuncu Bodrum'un en gözde beldelerinden Yalıkavak'taki lüks bir plajın iskelesinde objektiflere yansıdı. Güneşli havanın ve deniz havasının tadını çıkaran ünlü oyuncu plajda geçirdiği süre boyunca sergilediği rahat hareketleriyle ve fit görüntüsüyle çevredeki tatilcilerin tüm dikkatlerini üzerinde toplamayı başardı.

Dalgalar Yüzünden Denize Girmedi, Telefonunu Elinden Düşürmedi

Günün erken saatlerinde iskeleye gelerek şezlonguna kurulan Burak Deniz rüzgar nedeniyle denizin oldukça dalgalı ve çırpıntılı olmasından dolayı suya girmeyi tercih etmedi. Yüzmek yerine iskelede dinlenmeyi seçen başarılı oyuncu gün boyunca adeta telefon trafiği yönetti. Elinden bir an olsun düşürmediği telefonuyla uzun süreli ve yoğun görüşmeler gerçekleştiren ünlü ismin iş projeleri veya özel hayatıyla ilgili telefon trafiği yürüttüğü tahmin edildi. Deniz keyfi yapamasa da telefondaki koyu sohbetleriyle vakit geçiren oyuncunun son derece keyifli olduğu gözlendi.

Basın Mensuplarına Gülümseyerek El Salladı

Görüşmelerini tamamladıktan sonra iskelede dinlenmeye devam eden ve sakin tavırlarıyla takdir toplayan Burak Deniz kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerini fark etti. Diğer bazı ünlülerin aksine basın mensuplarını karşısında görünce oldukça sevecen davranan yakışıklı oyuncu istifini bozmadan gazetecilere el sallayarak samimi bir şekilde selam verdi. Muhabirlere tebessüm ederek poz veren ünlü ismin bu mütevazı ve sempatik halleri plajdakiler ve magazin severler tarafından takdirle karşılandı.