Şeyma Subaşı Kendi Kuralını Bir Kez Daha Bozdu

"Bikinili fotoğraf paylaşmam" diyen Şeyma Subaşı Bali'de kural bozdu. Sosyetik güzelin bikinili pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Şeyma Subaşı Kendi Kuralını Bir Kez Daha Bozdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 12:52

Sosyal medyanın en çok konuşulan ve takip edilen isimlerinden biri olan sosyetik güzel Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımlarla gündemi sarsmaya devam ediyor. Yaşam tarzı, seyahatleri ve özel hayatıyla magazin basınının odağından düşmeyen ünlü isim bu kez yine çok konuşulacak bir hamleye imza attı. Rengarenk ve lüks yaşamını takipçileriyle paylaşmayı seven Subaşı rotasını bir kez daha tropikal cennet Bali'ye çevirerek egzotik tatilinden nefes kesen kareler yayınladı.

"Bikinili Fotoğraflarımı Zor Görürsünüz" Demişti!

Özel hayatında ve yaşam tarzında radikal kararlar aldığını belirten Şeyma Subaşı daha önce yaptığı bir açıklamada artık daha muhafazakar bir çizgi çizeceğinin sinyallerini vermişti. Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşım tarzını değiştireceğini vurgulayan sosyetik güzel "Artık bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz" diyerek bu tarz iddialı pozlar paylaşmayacağını net bir dille ifade etmişti. Ancak Bali tatilinde kendisini tropikal doğanın ve sıcak havanın akışına bırakan ünlü isim koyduğu bu kuralı bir kez daha es geçerek iddiasını gözler önüne serdi.

Bali Pozlarına Kısa Sürede Beğeni Ve Yorum Yağdı

Egzotik ada Bali'nin muhteşem doğasında ve plajlarında objektif karşısına geçen Şeyma Subaşı fit görüntüsü ve cesur bikinili pozlarıyla adeta şov yaptı. Kural esneten bu paylaşımlar sosyal medyaya düşer düşmez takipçileri ve hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Subaşı'nın kusursuz fiziğiyle dikkat çektiği fotoğraf kareleri kısa süre içerisinde binlerce beğeni toplarken yorumlarda hem hayranlarının övgü dolu sözleri hem de verdiği sözü hatırlatan esprili mesajlar yer aldı.

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