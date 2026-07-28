Merve Özbey'den Yeni Albüm Müjdesi ve Sektör İtirafı

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Merve Özbey bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali'nin final gecesinde sahne alarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Festivalin kapanış gecesinde binlerce hayranıyla buluşan ünlü sanatçı sevilen şarkılarını coşkulu kalabalıkla birlikte seslendirdi. Konser öncesinde ve sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbey müzik sektörünün gidişatına ve yaklaşan yeni projelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Albüm Yapmak Artık Çok Büyük Risk"

Müzikseverlere müjdeli haberi vererek yakın zamanda yeni bir albüm yayınlayacağını duyuran Merve Özbey günümüz müzik piyasasındaki hızlı tüketim alışkanlıklarına dikkat çekti. Dijital çağın getirdiği dinamiklere değinen başarılı sanatçı "Albüm yapmak artık çok büyük risk. Hızlı tüketilen bir dönemdeyiz. Sindirilerek dinlenmesini istiyorum" ifadelerini kullanarak dinleyicilerinden yeni şarkılarını zamana yayarak ve hissederek dinlemelerini rica etti.

"Neyin Hit Olacağını Artık Sosyal Medya Belirliyor"

Sosyal medyanın müzik sektörü üzerindeki yadsınamaz etkisine de değinen Merve Özbey dinleyici alışkanlıklarının baştan aşağı değiştiğini belirtti. Paylaşımların şarkıların kaderini çizdiğini vurgulayan ünlü popçu "İnsanlar beğendikleri şarkıları paylaşarak büyütüyor. Artık neyin hit olacağını büyük ölçüde sosyal medya kullanıcıları belirliyor" diyerek dinleyicinin ve sosyal medya mecralarının yeni müzik trendlerini şekillendirmedeki rolüne vurgu yaptı.