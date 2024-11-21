Zeynep Bastık, "En Seksi Kadın" iddialarına yanıt verdi!

Sosyal medyada ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın “Yaşayan en seksi Türk kadını” seçildiğine dair iddialar bir süre gündemi meşgul etmişti. Hakkında yapılan yorumlar karşısında sessizliğini koruyan Bastık, nihayet konuya dair ilk kez açıklama yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bastık, “Hiçbir şey düşünmüyorum. Birileri ortaya bir şeyler atıyor, birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor. Ben de evde oturup izliyorum,” dedi.

Gazetecilerin “Peki size göre en seksi kadın kim?” sorusuna ise “Hiç düşünmedim. 'En'ler benim için çok zor,” cevabını veren Bastık, güzellik ve çekicilik konularında tercih yapmanın kendisi için kolay olmadığını belirtti.

Konuyu İdil Bilgen’e getiren gazetecilere ise “Çok güzeldi, çok güzeldi,” diyerek Türkiye güzeli olan Bilgen’i takdir etti.