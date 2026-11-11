Güllü Davasında Dengeleri Değiştirecek Savunma Geldi!

Güllü'nün ölümüyle ilgili davada Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Tuğyan'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü!

Güllü Davasında Dengeleri Değiştirecek Savunma Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 18:05

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili davada sular durulmuyor. Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu tanık olarak değil sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı. Hakkında yalan tanıklık suçlaması bulunan Ulu mahkemede yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Genç kadın, Tuğyan Ülkem Gülter tarafından tehdit edildiğini öne sürerek neden ilk başta gerçeği anlatamadığını açıkladı.

Önce Düştüğünü Söyledi Sonra Tuğyan'ı İşaret Etti

Olay, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşandı. Gül Tut, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile o sırada evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

İlk ifadelerinde Güllü'nün alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü anlatan Ulu, daha sonra ifadesini değiştirdi. Genç kadın, Tuğyan'ın annesini kalçasından kavrayarak pencereden aşağı attığını gördüğünü iddia etti. Tuğyan hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla dava açılırken Ulu için de yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemede Tehdit İddiasını Anlattı

Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Sultan Nur Ulu, ilk başta doğruyu anlatamamasının nedenini Tuğyan'ın tehditleri olarak açıkladı.

Ulu, Tuğyan'ın kendisine "Ben yanarsam sen de yanarsın" dediğini bir araç yolculuğunda ise frenlerin tutmadığını söyleyerek kendisini korkuttuğunu öne sürdü. Suçun üzerine atılmasından çekindiğini belirten Ulu, Tuğyan'dan uzaklaştıktan sonra emniyete giderek bildiklerini anlattığını söyledi ve beraatini istedi.

Taraflar Birbirinden Şikayetçi

Duruşmada Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve avukatları, Sultan Nur Ulu'dan şikayetçi olduklarını bildirdi. Ulu'nun avukatı Erol Özgüç ise müvekkilinin baskı altında kaldığını savunarak beraat talep etti. Dava sürecinde tarafların iddiaları ve savunmaları merakla takip ediliyor.

Benzer Haberler
Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'ın İkinci Bebek Sevinci! Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'ın İkinci Bebek Sevinci!
Kemal Sunal’ın Doğum Gününde Ailesinden Yürek Yakan Sözler Kemal Sunal’ın Doğum Gününde Ailesinden Yürek Yakan Sözler
Hande Erçel’den Padel Şov! Kortta Hünerlerini Sergiledi Hande Erçel’den Padel Şov! Kortta Hünerlerini Sergiledi
Güllü’nün Son Anlarına Dair Sesler Ortaya Çıktı! İşte Detaylar Güllü’nün Son Anlarına Dair Sesler Ortaya Çıktı! İşte Detaylar
Esra Dermancıoğlu'nun Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı! Esra Dermancıoğlu'nun Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı!
Yakışıklı Mısırcı'nın Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı! Yakışıklı Mısırcı'nın Yeni Kazancı Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!