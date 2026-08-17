Zeynep Bastık Bekarlığa Veda Etti! Serkay Tütüncü ile Düğün Öncesi Eğlenceli Parti

Serkay Tütüncü ile evlilik yolunda olan Zeynep Bastık'a arkadaşları sürpriz bekarlığa veda partisi yaptı. Duvak takan Bastık'ın eğlenceli pozları viral oldu.

Zeynep Bastık Bekarlığa Veda Etti! Serkay Tütüncü ile Düğün Öncesi Eğlenceli Parti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 10:42

Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık yaklaşık 2 yıldır gözlerden uzak fakat dolu dizgin bir aşk yaşadığı ünlü oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Tütüncü'den aldığı romantik evlilik teklifine Evet diyerek mutlu haberi duyuran başarılı şarkıcı için yakın arkadaşları tarafından sürpriz bir bekarlığa veda partisi düzenlendi.

Duvak Taktı Kız Arkadaşlarıyla Coşkuyla Kutladı

Düğün hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren güzel popçu yakın arkadaş grubunun organize ettiği bu özel sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Partide başına geleneksel duvak takılan Zeynep Bastık gece boyunca arkadaşlarıyla birlikte şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi.

Renkli ve neşeli anların yaşandığı geceden peş peşe fotoğraflar ve videolar paylaşan Bastık kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini odağı haline geldi. Ünlü şarkıcının mutluluğu gözlerinden okunurken takipçileri ve hayranları paylaşım altına tebrik mesajları ve beğeni yağdırdı.

"Sana Çok Aşığım"

İkilinin evlilik kararı alması magazin dünyasında büyük ses getirmişti. Zeynep Bastık sevgilisi Serkay Tütüncü'ye olan hislerini ve yaşadığı derin aşkı sosyal medya hesabından şu duygu dolu sözlerle ifade etmişti:

"Sevgilim.. Seninle kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı 2 muhteşem yıl.. Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere tüm seçimlere teşekkür ederim.. Sana çok aşığım."

Aşklarını nikah masasıyla taçlandırmaya sayılan günler kala düzenlenen bekarlığa veda partisi düğünün de ne kadar görkemli ve eğlenceli geçeceğinin sinyallerini verdi. Hayranları ve magazin dünyası şimdi çiftin görkemli düğün törenini ve gelinlik tercihini merakla bekliyor.

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