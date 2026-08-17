Allan Hakko ile Pelin Uluksar'ın Bodrum Aşkı! Türkbükü'nde Tekne Keyfi Yaptılar

Oyuncu Pelin Uluksar ve iş insanı sevgilisi Allan Hakko Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Ünlü çift teknede arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Allan Hakko ile Pelin Uluksar'ın Bodrum Aşkı! Türkbükü'nde Tekne Keyfi Yaptılar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 10:01

Televizyon ve sinema dünyasının güzel oyuncularından Pelin Uluksar bir süredir gözlerden uzak mutlu bir birliktelik yaşadığı cemiyet hayatının tanınan iş insanı sevgilisi Allan Hakko ile birlikte yaz sezonunun tadını Bodrum'da çıkarıyor. Aşkları magazin dünyasında ilgiyle takip edilen ünlü çift Bodrum'un gözde tatil beldelerinden Türkbükü'nde objektiflere takıldı.

Arkadaş Grubuyla Türkbükü Sahillerinde

Ege'nin muhteşem doğasında deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran Allan Hakko ile Pelin Uluksar Türkbükü sahilinde lüks bir tekneyle bir plaja doğru yaklaşırken görüntülendi. Tatil boyunca birbirlerine olan romantik ve uyumlu halleriyle dikkat çeken ünlü çifte Bodrum kaçamaklarında kalabalık bir arkadaş grubu da eşlik etti.

Günün erken saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte teknede vakit geçiren sohbet edip bol bol kahkaha atan çift daha sonra plaja geçerek Ege'nin serin sularında serinledi. Neşeli ve huzurlu halleri gözlerden kaçmayan Allan Hakko ve Pelin Uluksar'ın Türkbükü'ndeki bu keyifli anları magazin muhabirlerinin kadrajına saniye saniye yansıdı. Yeni sezon öncesi moral ve enerji depolayan aşıkların Bodrum tatili tüm hızıyla devam ediyor.

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