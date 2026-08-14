Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene uzun süredir gizli tuttuğu özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. 2025 yılında 14 yıllık eşi iş insanı İzzet Özilhan ile evliliğini tek celsede noktalayan ünlü oyuncunun boşanmanın ardından adının anıldığı ünlü estetik cerrah ile ilişkisi belgelendi. O dönem iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ergene'nin yaklaşık 10 aydır gözlerden uzak bir aşk yaşadığı ortaya çıktı.

4 Eylül 2025'teki Boşanmanın Ardından Başlayan Gizli Aşk

Yasemin Ergene 14 yıl süren evliliğini 4 Eylül 2025 tarihinde sessiz sedasız sonlandırmıştı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra sosyete ve magazin kulislerinde güzel oyuncunun estetik cerrahi alanında tanınan Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddiaları kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Yıldız isim o dönem çıkan haberleri yalanlayıp yalnız olduğunu belirtse de ikilinin ilişkilerini basın mensuplarından ve kameralardan izole bir şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

Gözlerden Uzak Romantik Tatil Kaçamağı!

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre çiftten beklenen haber geldi. Yaklaşık 10 aydır birlikte olan ve basına tek bir kare bile görüntü vermemeye büyük özen gösteren Yasemin Ergene ile Prof. Dr. Karaca Başaran'ın geçtiğimiz ay baş başa romantik bir tatile çıktıkları belgelendi. Çiftin yakın çevresi de uzun süredir saklanan bu birlikteliği doğrularken Ergene'nin yeni ilişkisinde oldukça mutlu ve huzurlu olduğu öne sürüldü.