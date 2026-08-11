Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Hem yer aldığı başarılı projelerdeki performanslarıyla hem de sosyal medya hesabından yaptığı cesur açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah bu kez hakkında açılan sürpriz bir dava nedeniyle adliyenin yolunu tuttu. İfade verdiğini sosyal medya üzerinden takipçilerine duyuran güzel oyuncu bir organizasyon şirketinin kendisi hakkında tazminat davası açtığını belirterek yaşanan ilginç süreci samimi ifadelerle paylaştı.

Çok Komik Bir Telefon Aldım, Arabulucu Aradı

Başına gelen olayı şaşkınlık ve tebessümle karşıladığını belirten Farah Zeynep Abdullah ifade verme sürecine uzanan gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

"Çok komik bir telefon aldım, arabulucu aradı. Konu ne dedim? Boykot! Bir konseri boykot etmişiz. O yüzden organizasyon şirketi tazminat davası açmış. Ben de bundan sonra dizilerimi, filmlerimi boykot edenlere 'Sen bana para kaybettirdin' diyerek dava açacağım."

Organizasyon şirketinin iddiaları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu mizahi bir dille duruma tepki göstererek kendi projelerine yönelik olası boykotlara da göndermede bulundu.

Soruşturma Kapsamında İfade Veren İsimler Arasındaydı

Öte yandan gündemden düşmeyen oyuncunun adı yakın zamanda yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında da geçmişti. Farah Zeynep Abdullah söz konusu soruşturma çerçevesinde bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrılan ünlü isimler arasında yer almıştı.