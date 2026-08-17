Heroes Dizisinin Yıldızı Hayden Panettiere 36 Yaşında Hayatını Kaybetti

Heroes, Remember the Titans ve Nashville gibi tüm dünyada reyting rekorları kıran ikonik yapımlardaki başarılı performanslarıyla hafızalara kazınan Amerikalı ünlü oyuncu Hayden Panettiere henüz 36 yaşındayken yaşamını yitirdi. 21 Ağustos 1989 doğumlu olan yetenekli sanatçının, 37'nci yaş gününü kutlamasına sadece beş gün kala gelen ani ve trajik ölüm haberi hollywood dünyasını ve dünya çapındaki milyonlarca hayranını yasa boğdu. Usta oyuncu geride 11 yaşında bir kız çocuğu bıraktı.

Acılı Babadan İlk Açıklama: Mahremiyetimize Saygı Gösterin

Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle kamuoyuna duyuran babası Skip Panettiere ailece yaşadıkları bu akıl almaz kaybı atlatabilmek için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek süreç boyunca mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica etti.

Sanatçının menajerlik temsilcisi ise yaptığı resmi açıklamada "Sevgili Hayden'ın trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O inanılmaz aydınlık ve doğanın bir gücüydü onu tanıyan herkese ve onu ekranda izleyen milyonlara ölçülemez bir sevgi ve neşe getirdi" ifadelerine yer verdi. Dün sabahın erken saatlerinde vefat ettiği öğrenilen Panettiere'in kesin ölüm nedeni ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Gözlerini Dünya Çapında Bir Şöhrete Açtı: Amigo Kız Claire Bennet

Henüz 11 aylık bir bebekken reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Hayden Panettiere çocuk yaşta rol aldığı Remember the Titans (Unutulmaz Titanlar) filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak oyuncuyu dünya çapında dev bir fenomene dönüştüren rol Heroes dizisindeki ölümsüz amigo kız Claire Bennet karakteri oldu. Dizinin televizyon tarihine geçen "Save the cheerleader save the world" (Amigo kızı kurtar dünyayı kurtar) sloganı ve sergilediği üstün performans, kendisine prestijli Saturn Ödülü'nü kazandırdı.

Kariyeri boyunca Nashville dizisindeki country müzik yıldızı Juliette Barnes rolüyle Golden Globe (Altın Küre) adaylıkları elde eden yıldız Scream 4 ve Scream 6 (Çığlık) filmlerindeki Kirby Reed karakterinin yanı sıra Ice Princess ve Bring It On: All or Nothing gibi dönemin popüler gençlik yapımlarında da başrol oynadı.

Kızı Kaya'yı Geride Bıraktı

Ukraynalı dünyaca ünlü efsanevi ağır sıklet boksör Wladimir Klitschko ile uzun yıllar süren gözde bir birliktelik yaşayan Panettiere'in bu ilişkiden Kaya adında 11 yaşında bir kızı bulunuyor.

Kariyerindeki büyük başarıların yanında özel hayatında zorlu dönemlerden de geçen yetenekli oyuncu bu yılın başlarında yayımladığı This is Me: A Reckoning adlı anı kitabında genç yaşta yaşadığı istismarları depresyon ve alkolizmle verdiği mücadeleyi ünlü ilişkilerini ve set arkasındaki bilinmeyenlerini tüm içtenliğiyle kaleme almıştı. Genç yaşta gelen bu beklenmedik kayıp sanat dünyasında derin bir iz bıraktı.