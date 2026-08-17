Sibel Can'ın Belek Konserindeki Siyah Tarzı Sosyal Medyayı Salladı!

Hem özel hayatı hem de yıllardır sürdürdüğü o güçlü müzik kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Sibel Can son sahne performansındaki tarzıyla bir kez daha magazin manşetlerine oturdu. İş insanı Emir Sarıgül ile yaşadığı iddia edilen ilişkiyle de zaman zaman gündeme gelen usta sanatçı bu defa Belek'teki konserinde tercih ettiği kostümle X platformunda (Twitter) hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Belek Sahnesinde Siyah ve Işıltılı Şıklık

Antalya Belek'in lüks mekanlarından birinde sahne alan Sibel Can gecede baştan aşağı siyah ve ışıltılı detaylara sahip uzun bir elbiseyle seyirci karşısına çıktı. Sahne ışıklarının altında parıldayan ünlü sanatçının konser videoları ve fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı. Sanatçının sahne duruşu ve asaleti beğeni toplasa da elbisenin kesimi ve duruşu takipçilerin gözünden kaçmadı.

Elbise Seçimi ve Kilo Tartışması X'i Salladı!

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları Sibel Can'ın fiziği ve kostüm tercihi konusunda ikiye bölündü bile. Bazı kullanıcılar ünlü sanatçının son dönemde kilo aldığını öne sürerek tercih ettiği elbisenin bu durumu daha da vurguladığını savundu. Yapılan yorumlarda özellikle elbisenin kalıbına ve kesimine eleştiri yağdı.

Gelen eleştirel yorumlar arasında en çok öne çıkanlar şunlardı:

"Nur Yerlitaş'tan sonra kıyafetleri maalesef bir türlü oturmuyor üzerine..."

"Sibel Can'ın kilosu kesinlikle problem değil ama bu elbise seçimi gerçekten olmamış."

"Bu elbise kendisini olduğundan çok daha fazla kilolu göstermiş tarzı hiç yansıtmıyor."

Hayranlarından Yanıt Gecikmedi: Görünüşe Değil Sesine Bakın!

Sosyal medyadaki bu sert eleştirilerin ardından büyük bir hayran kitlesi de usta sanatçıya siper oldu. Sibel Can'ın yıllardır sahnelerin en dev seslerinden biri olduğunu hatırlatan sevenleri kıyafet ya da kilo tartışmalarının yersiz olduğunu asıl odağın onun o eşsiz sesine ve sahne performansına verilmesi gerektiğini savundu.

Bütün bu tartışma fırtınasına rağmen Sibel Can Belek konserinde söylediği şarkılar ve enerjisiyle dinleyenlerine yine unutulmaz bir gece yaşattı. Bakalım ünlü sanatçı gelen bu eleştirilerin ardından gardırobunda bir değişikliğe gidecek mi?