Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Mabel Matiz'in Ha Leylim şarkısı ve klibi hakkında müstehcenlik suçu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 13:30

Türk pop müziğinin özgün tarzı ve şarkılarıyla tanınan başarılı ismi Mabel Matiz (Fatih Karaca) son çalışmasıyla adli bir sürecin odağı haline geldi. Ünlü sanatçının dijital müzik platformlarında ve video yayın sitelerinde izleyiciyle buluşan Ha Leylim isimli şarkısının sözleri ve çekilen video klibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Sanat dünyası ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran gelişme adli makamların resmi açıklamasıyla duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Resmi Açıklama

Gelişmeye ilişkin resmi duyuru İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Başsavcılık kamuoyunda Mabel Matiz adıyla bilinen sanatçı Fatih Karaca'nın yayınlanan yeni klibine dair gelen ihbarlar ve incelemeler doğrultusunda harekete geçildiğini belirtti. Açıklamada söz konusu yapımın hem görsel hem de metinsel ögeleriyle bir bütün olarak ele alındığı vurgulandı.

Müstehcenlik Suçu Kapsamında İnceleme Başlatıldı

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan detaylı açıklamada Ha Leylim isimli esere çekilen video klibin şarkı sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde müstehcenlik suçu oluşturabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli adli prosedürlerin eksiksiz yürütülmesi amacıyla adli makamlarca re'sen (resen/kendiliğinden) soruşturma açıldığı bildirildi.

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