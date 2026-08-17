Türkü Su Demirel Bodrum'da Deniz Üstünde Şov Yaptı! Hem Kürek Çekti Hem Güneşlendi

Oyuncu Türkü Su Demirel Bodrum Cennet Koyu'nda kürek sörfü yaparken görüntülendi. 27 yaşındaki güzel oyuncu fit haliyle göz doldurdu

Türkü Su Demirel Bodrum'da Deniz Üstünde Şov Yaptı! Hem Kürek Çekti Hem Güneşlendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 09:31

Televizyon dünyasının genç ve yetenekli oyuncularından Türkü Su Demirel yoğun çalışma temposunun ve sezonun yorgunluğunu atmak üzere Ege'nin incisi Bodrum'a gitti. Güzelliği ve fit görünümüyle adından söz ettiren 27 yaşındaki başarılı oyuncu, tatilini sürdürdüğü Bodrum'un gözde lokasyonlarından Cennet Koyu'ndaki bir plajda objektiflere takıldı.

Cennet Koyu'nda Su Sporları Keyfi

Ege’nin berrak denizinin ve sıcak güneşinin tadını çıkaran Türkü Su Demirel plajda sadece dinlenmekle kalmayıp su sporlarına olan ilgisini de gözler önüne serdi. Fit fiziği ve enerjik halleriyle plajdakilerin tüm dikkatini üzerine çeken güzel oyuncu kürek sörfü (paddleboard) yapmak üzere deniz açıldı.

Düzgün fiziğiyle göz dolduran Demirel su üzerinde dengede durarak bir yandan kürek çekti bir yandan da Ege güneşinin tadını çıkararak güneşlendi. Sporu ve tatili bir arada yürüten güzel oyuncunun su üstündeki eğlenceli ve keyifli anları magazin muhabirlerinin objektiflerine yansıdı.

Suda geçirdiği eğlenceli dakikaların ardından sahile dönen genç yıldız şezlonguna geçerek dinlenmeye devam etti. Sezon öncesi Bodrum'da enerji ve moral depolayan Türkü Su Demirel'in neşeli ve doğal tavırları takipçilerinden büyük beğeni topladı.

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