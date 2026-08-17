Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Dev Final! Ferhat Göçer Şarkılarıyla Büyüledi

Malatya Kültür Yolu Festivali Ferhat Göçer'in 100. Yıl Kent Parkı'ndaki kapanış konseriyle sona erdi. Binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Dev Final! Ferhat Göçer Şarkılarıyla Büyüledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 11:37

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen ve kültür-sanat coşkusunu kente taşıyan Malatya Kültür Yolu Festivali dokuz gün süren dolu dolu maratonunu muhteşem bir konserle geride bıraktı. Dokuz gün boyunca sergilerden söyleşilere atölye çalışmalarından tiyatro gösterilerine ve çocuk etkinliklerine kadar yüzlerce farklı organizasyonla ziyaretçilerini ağırlayan dev festivalin kapanış sahnesinde Türk pop müziğinin güçlü sesi Ferhat Göçer yer aldı.

100. Yıl Kent Parkı'nda Coşkulu Veda

Festivalin son gününde 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan dev sahnede hayranlarıyla buluşan usta sanatçı Ferhat Göçer kente unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser alanını dolduran binlerce müziksever festivalin son gecesinde coşku dolu anlar yaşadı.

Zengin repertuvarıyla sahne alan ünlü sanatçı dinleyicilerin gönlünde taht kuran Takvim, Unutmuş Çoktan ve Gül Ki Sevgilim gibi romantik ve hareketli eserlerini Malatyalılar için seslendirdi. Konseri izleyen binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan dev bir koro halinde eşlik ederek kapanış akşamının heyecanını doyasıya paylaştı.

Sıcak İletişim ve Güçlü Sahne Performansı

Sahnedeki yüksek enerjisi, kadife sesi ve kendine özgü yorumuyla dinleyicilerden büyük alkış toplayan Ferhat Göçer konser boyunca dinleyicileriyle kurduğu samimi ve sıcak iletişimle de takdir topladı. Hem duygusal hem de hareketli parçalarıyla her yaştan müziksevere hitap eden usta yorumcu unutulmaz performansıyla Malatya Kültür Yolu Festivali'nin finaline yakışır bir imza attı. Dokuz gün boyunca kültür ve sanatın kalbinin attığı Malatya müzik dolu bu özel geceyle festivale veda etti.

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