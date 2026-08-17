Johnny Depp'e Benzeyen Türk Avukat Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Sosyal medyanın renkli radarına bu kez Konya!da serbest avukatlık yapan Gürcan Kaya takıldı. Uzun saçları, özgün bıyık ve sakal tarzı, yüz hatları ve genel havasıyla Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Johnny Depp'e özellikle de sinema tarihine geçen efsanevi karakter Kaptan Jack Sparrow'a benzetilen Kaya'nın fotoğrafları kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının "Konyalı Jack Sparrow" lakabını taktığı avukat için goygoy ve mizah dolu paylaşımlar gecikmedi.

Sinema Tarihinin İkonik Karakteri: Kaptan Jack Sparrow

1980'li yıllarda oyunculuğa adım atan A Nightmare on Elm Street ve 21 Jump Street projeleriyle tanındıktan sonra Edward Scissorhands, Charlie and the Chocolate Factory ve Sweeney Todd gibi kült yapımlarla devleşen Johnny Depp'in kariyerinde Jack Sparrow'un yeri bambaşka. 2003 yılında Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmiyle hayatımıza giren sallantılı yürüyüşlü, örgülü saçlı ve sürmeli gözlü efsane korsan Depp'e En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandırmıştı.

Dünya çapında 4,5 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde eden beş filmlik dev seride Johnny Depp ile özdeşleşen bu ikonik tarz, hiç beklenmedik bir şekilde Konya Barosu'na aday olan bir Türk avukatın fotoğraflarıyla yeniden gündeme taşındı.

"Altı Üstü Bir Seçime Girecektik Olay Nerelere Gitti!"

Konya Barosu'na kayıtlı olan 15 yıldır serbest avukatlık yapan 39 yaşındaki Karapınarlı Gürcan Kaya Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Daha önce baro bünyesinde Disiplin Kurulu üyeliği yapan Kaya şimdilerde Konya Barosu Yönetim Kurulu üyeliği için Ay Yıldız Avukatlar Grubu'ndan adaylık sürecini yürütüyordu. Ancak seçim çalışmaları devam ederken sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken tarzı Kaya'yı bir anda internet fenomenine dönüştürdü.

Gürcan Kaya'nın fotoğrafları ile Jack Sparrow kareleri yan yana getirilerek binlerce eğlenceli paylaşım yapıldı. Sosyal medyada yaşanan bu yoğun ilgiye ve kendisi hakkında yapılan esprili yorumlara kayıtsız kalmayan deneyimli avukat Jack Sparrow ile yan yana getirildiği bir paylaşımı kendi sosyal medya hesabından alıntılayarak "Altı üstü bir seçime girecektik olay nerelere gitti" notuyla durumu tiye aldı. Konya Barosu Yönetim Kurulu adaylığından Siyah İnci'nin kaptanlığına terfi ettirilen "Konyalı Jack Sparrow" hakkında sosyal medyada gelen mizahi yorumlar ise büyümeye devam ediyor.