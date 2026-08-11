Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

İstanbul Festivali bu yıl da müzikseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Beşinci kez düzenlenen festivalin son gecesinde sahne sırası Semicenk ve Yıldız Tilbe’deydi. İki farklı tarzın sevilen isimleri, festival alanını dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

Semicenk’ten Sevilen Şarkılar

Kendine özgü tarzı ve farklı vokal rengiyle son yıllarda geniş bir hayran kitlesine ulaşan Semicenk, festival sahnesinde sevenleriyle buluştu. Şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen kalabalık, sanatçının performansına büyük ilgi gösterdi.

Semicenk’in ardından gecenin en çok beklenen isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe sahneye çıktı. Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Tilbe, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra yeni parçalarından oluşan repertuvarıyla dinleyicilerin karşısına çıktı.

Yıldız Tilbe Yine Rekor Kırdı

Festival alanının kapıları açılır açılmaz binlerce kişi Yıldız Tilbe’yi izlemek için alana akın etti. Geçtiğimiz yıl da yoğun ilgi gören sanatçının bu yıl da seyirci rekoruna imza attığı açıklandı.

Tilbe’nin enerjisi ve sevilen şarkıları gece boyunca festival alanındaki coşkuyu iyice artırdı.

Festivalde Daha Çok Konser Var

İstanbul Festivali’nde müzik şöleni henüz bitmedi. 11 Ağustos’ta Edis ve Gülşen, 12 Ağustos’ta Hande Yener ve Levent Yüksel, 13 Ağustos’ta ise Dedublüman ve Duman sahne alacak.

Uluslararası konuklar da festivalde yerini alacak. K-pop yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos’ta, SUNMI ve MONSTA X ise 15 Ağustos’ta sahneye çıkacak. Festival, 16 Ağustos’ta Hadise ve Argy’nin performanslarıyla sona erecek.

Sadece Müzik Yok

Festival alanında konserlerin yanı sıra DJ performansları, dans gösterileri, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. 3x3 basketbol alanında turnuvalar ve yarışmalar yapılırken, çocuklar için özel eğlence alanları da bulunuyor.

Yeme içme seçenekleri ve marka deneyim alanlarıyla festival, müzikten çok daha fazlasını sunarak ziyaretçilere gün boyu süren hareketli bir atmosfer yaşatıyor.