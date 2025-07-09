Zeynep Bastık 32. Yaşını Serkay Tütüncü ile Kutladı

Zeynep Bastık, 32. yaşını Serkay Tütüncü ve arkadaşlarıyla kutladı. Doğum günü partisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zeynep Bastık 32. Yaşını Serkay Tütüncü ile Kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2025 15:06

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, 32. yaşına özel düzenlediği doğum günü partisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Bastık, yeni yaşını bir süredir birlikte olduğu Serkay Tütüncü ve yakın dostlarıyla kutladı. Renkli partiden paylaşılan kareler kısa sürede ilgi odağı oldu.

Gecenin Yıldızı Zeynep Bastık Oldu

Doğum günü partisinde tarzıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, kafasına taktığı büyük çiçek ve göğüs dekolteli elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekti. Her zamanki gibi enerjik, neşeli ve stil sahibi olan şarkıcı, gecenin yıldızı olmayı başardı. Etkileyici görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Serkay Tütüncü’den Aşk Dolu Mesaj

Zeynep Bastık’ın bu özel gününde yanında olan Serkay Tütüncü, yaptığı romantik paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bastık’la çekilen karelerini paylaşan oyuncu, mesajına şu notu ekledi:
"Sen hep mutlu ol. Hep dans et! Gerisini ben hallederim. Yengeciğim benim. Seni çok seviyorum! İyi ki doğmuşsun."

Tütüncü’nün bu sözleri, sosyal medyada “Aşk dolu bir kutlama” yorumlarına neden oldu.

Sosyal Medyada İlgi Büyük

Geceden yapılan paylaşımlar, hem hayranlar hem de magazin dünyası tarafından yoğun ilgi gördü. Bastık’ın yeni yaşına girdiği kutlama, samimi görüntüleri ve romantik detaylarıyla dikkat çekerken, hayranları ünlü şarkıcıya “İyi ki doğdun Zeyno!” mesajları yağdırdı.

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