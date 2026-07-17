Zeynep Atılgan'ın Balkon Halleri Sosyal Medyayı Karıştırdı

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz genç oyunculardan Zeynep Atılgan bu kez rol aldığı diziyle değil sosyal medya paylaşımıyla konuşuluyor. TRT ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Fadime karakteriyle dikkat çeken Atılgan dizi ekibiyle birlikte Fransa'da düzenlenen bir festivale katıldı. Ancak festivalden çok etkinlik öncesinde otel balkonunda çektiği kısa video gündeme oturdu.

Mavi mini elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu videoda verdiği pozlar ve yaptığı mimiklerle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Videonun paylaşılmasının ardından yorumlar peş peşe gelmeye başladı. Bazı kullanıcılar genç oyuncunun enerjik ve eğlenceli tavırlarını beğenirken, birçok kişi ise hareketlerini fazla abartılı buldu. Özellikle mimikleri ve kamera karşısındaki tavırları için "fazla yapmacık" yorumları yapıldı.

Paylaşımın altına yazılan mesajlarda "Ne bu tripler?", "Bu kadar kasmaya gerek var mı?" ve "Dizisi tutunca değişmiş" gibi çok sayıda eleştirel yorum dikkat çekti. Kısa sürede binlerce etkileşim alan video, farklı platformlarda da paylaşılınca tartışmalar daha da büyüdü.

Özel Hayatı da Konuşuluyor

Zeynep Atılgan'ın gündeme gelmesinin tek nedeni balkon videosu olmadı. Genç oyuncunun aynı dizide birlikte rol aldığı Ali Öner ile yaşadığı ilişki de son günlerde magazin dünyasında sık sık konuşulan konular arasında yer alıyor.

Set arkadaşlığıyla başlayan birlikteliklerini gizlemeyen ikili zaman zaman birlikte görüntüleniyor. Hayranlarının bir kısmı çifti desteklerken, bazı sosyal medya kullanıcıları bu ilişkiyi de eleştiri konusu yapmayı sürdürüyor.

Gündemden Düşmüyor

Oyunculuğuyla adından söz ettiren Zeynep Atılgan son paylaşımıyla sosyal medyada büyük bir tartışmanın merkezine yerleşti. Kimi kullanıcılar genç oyuncunun sadece eğlendiğini savunurken kimileri ise kamera karşısındaki tavırlarını samimi bulmadığını dile getirdi. Görünen o ki Atılgan bir süre daha hem paylaşımları hem özel hayatıyla magazin gündeminde konuşulmaya devam edecek.