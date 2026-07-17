Haluk Levent Sonrası Pelin Batu'dan Şaşırtan İtiraf

Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından dikkat çeken bir açıklama da oyuncu ve yazar Pelin Batu'dan geldi. 6 Şubat depremleri sırasında yaptığı ve uzun süre konuşulan paylaşımı yeniden gündeme gelen Batu sosyal medya hesabından yeni bir mesaj yayımlayarak hem paylaşımını sildiğini hem yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Özellikle deprem döneminde yaptığı "devlet yoktu" ifadeleri yeniden tartışılınca Batu sessiz kalmak yerine kamuoyuna doğrudan seslenmeyi tercih etti.

"Çok Pişmanım" Dedi

Paylaşımında oldukça samimi ifadeler kullanan Pelin Batu o günkü paylaşımını kaldırdığını belirterek başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm vatandaşlardan özür diledi.

Batu "Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım" diyerek yaşadığı pişmanlığı açıkça dile getirdi. O dönemde yaşanan bilgi kirliliğinin kendisini de etkilediğini söyleyen Batu yeterince araştırmadan hareket ettiğini ve bunun büyük bir hata olduğunu kabul etti.

Ayrıca insanların artık kime güveneceğini şaşırdığını ifade eden Batu "Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı" sözleriyle kendisini eleştirdi.

Deprem Dönemindeki Paylaşımı Yeniden Gündeme Geldi

Hatırlanacağı üzere Pelin Batu 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı paylaşımda devlet yerine halkın gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının dayanışmasına dikkat çekmişti. Mesajında Ahbap Derneği ile Haluk Levent'in çalışmalarını öven ifadeler kullanmış o paylaşım uzun süre sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Ancak Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmanın ardından eski paylaşımı yeniden gündeme taşındı ve çok sayıda kullanıcı Batu'nun açıklama yapmasını istedi.

Sosyal Medyada Yeni Tartışma Başladı

Pelin Batu'nun özür mesajı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Bazı kullanıcılar yapılan açıklamayı samimi bulurken bazıları ise özrün çok geç geldiğini savundu.

Öte yandan Batu'nun paylaşımı sosyal medyada dezenformasyon, bilgi doğrulama ve kriz dönemlerinde yapılan paylaşımların sorumluluğu konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.