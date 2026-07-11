Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Manifest'in Yenikapı'daki dev konserinde Mina Solak kameramanla çarpıştı. Hilal Yelekçi'nin sakatlığı ve Ajda Pekkan'ın sürpriz sahnesiyle gece sosyal medyada viral oldu.

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 14:30

Manifest grubunun 10 Temmuz akşamı Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirdiği görkemli Manifestival XL İstanbul konseri Türk pop tarihi sayfalarına geçecek türden bir prodüksiyona ev sahipliği yaptı. Binlerce hayranın hıncahınç doldurduğu festival alanında görsel şovlar havada uçuşurken sahnede peş peşe yaşanan beklenmedik kazalar ve tarihi bir sürpriz geceyi sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline getirdi.

Grup üyelerinden Hilal Yelekçi'nin bacağındaki şiddetli sakatlığın şoku henüz atlatılmamışken bu kez de Mina Solak'ın sahnede canlı yayın kameramanıyla sert bir şekilde çarpıştığı o korku dolu anlar internet dünyasını salladı.

Canlı Yayında Sert Çarpışma: Mina Solak Profesyonelliğiyle Büyüledi

Yüksek tempolu ve dinamik koreografiler eşliğinde hit şarkılarını seslendiren Manifest üyeleri sahnede basmadık yer bırakmadı. Bu hareketli dakikalarda sahnenin farklı ve estetik açılarını yakalamaya çalışan bir kameraman ile grubun sevilen üyesi Mina Solak sert bir şekilde çarpıştı. Aldığı darbenin etkisiyle sarsılan ve yürekleri ağza getiren genç sanatçı muazzam bir refleks göstererek dengesini saniyeler içinde toparlamayı başardı. Ne şarkıyı durduran ne de koreografiyi bozan Solak hiçbir şey olmamış gibi canlı performansına devam ederek izleyenlerden tam not aldı. Dijital dünyada milyonlarca kez izlenen bu kaza görüntülerinin ardından güzel şarkıcının bu çelik gibi duruşu "Gerçek bir star profesyonelliği" yorumlarını beraberinde getirdi.

Hilal Yelekçi Acı İçinde Tamamladı

Konserin bir diğer endişe verici gelişmesi ise Hilal Yelekçi'nin dans esnasında bacağına giren şiddetli ağrı nedeniyle sahneyi terk etmek zorunda kalması olmuştu. Kuliste doktor onayı alıp hayranları için gözyaşları içinde sahneye geri dönen ve acısına rağmen şovu tamamlayan Hilal konserin ardından yaptığı paylaşımla hayranlarının yüreğine su serpti. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan başarılı şarkıcı Manifest hayranlarına derin bir nefes aldırdı.

Yenikapı'da Tarihi An

Tüm bu aksiliklerin ve heyecan dozunun yanında Manifestival XL'ın en büyük bombası ise Türk müziğinin zamansız efsanesi, Süperstar Ajda Pekkan'ın sürpriz bir şekilde sahneye çıkması oldu. Manifest grubuyla birlikte mikrofon başına geçen ve genç jenerasyonla muazzam bir lifestyle uyum yakalayan Pekkan Yenikapı'yı adeta yıktı geçti.

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