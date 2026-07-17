Ayşe Nur Balcı Ve İlyas Yalçıntaş İçin Tutuklama Kararı

Son günlerde magazin ve sosyal medya gündemini meşgul eden uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul'da yürütülen kapsamlı operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden bazıları hakkında karar verildi. Özellikle ünlü isimlerin dosyada yer alması olayın kısa sürede ülke gündemine oturmasına neden oldu.

Soruşturma kapsamında daha önce birçok sanatçı oyuncu, işletmeci ve sosyal medya fenomeninin ismi gündeme gelmişti. Yapılan operasyonlarda toplam 25 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın detayları kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

İlyas Yalçıntaş Hakkında Tutuklama Kararı

Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş da bulunuyordu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüphelilerden kan ve saç örnekleri alındı. Daha sonra savcılık ifadeleri alınan isimler adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan İlyas Yalçıntaş hakkında tutuklama kararı verildi. Ünlü şarkıcının cezaevine gönderilmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yalçıntaş'ın ismi daha önce evinde bulunduğu öne sürülen hassas terazi nedeniyle gündeme gelmiş, şarkıcı söz konusu eşyanın mutfakta kullandığı sıradan bir terazi olduğunu savunmuştu.

Dört Kişi Cezaevine Gönderildi

Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda İlyas Yalçıntaş'ın yanı sıra Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Öner Faruk Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma dosyasında yer alan bazı isimlerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yeni kararların çıkabileceği konuşuluyor.

Gözler Soruşturmanın Devamında

Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada soruşturma henüz tamamlanmış değil. Yetkililer, dosyadaki tüm iddiaların detaylı şekilde incelendiğini belirtirken, süreç ilerledikçe yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor. Şimdilik gözler hem adli süreçten gelecek kararlara hem de soruşturmanın yeni aşamalarına çevrilmiş durumda.