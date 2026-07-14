Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!

Hande Erçel yaz sezonunu her yıl olduğu gibi yine Bodrum'da açtı. Bodrum Türkbükü'nün en gözde plajlarından birinde objektiflere yansıyan güzel oyuncu bu kez tatilini sevgilisiyle değil; çok düşkün olduğu ailesiyle geçirmeyi tercih etti.

Ablası Gamze Erçel eniştesi Caner Yıldırım ve canından çok sevdiği yeğeni Mavi ile denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu plajda sergilediği doğal ve sempatik tavırlarıyla tüm bakışları üzerine topladı.

Gamze Erçel İkinci Kez Anne Oluyor: Belirginleşen Karın Dikkat Çekti

26 Nisan 2019'da Caner Yıldırım'la nikah masasına oturan ve aynı yılın aralık ayında kızı Mavi'yi kucağına alan sosyal medya fenomeni Gamze Erçel plajda iyice belirginleşen karnıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dört aylık hamile olan ablasını bir an olsun yalnız bırakmayan Hande Erçel gün boyunca hem onun üzerine titredi hem de tatilin keyfini çıkarmasını sağladı.

Deniz Suyu Soğuk Gelince Şezlonga Geri Döndü

Türkbükü esintisinin altında ablası ve yakın bir arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize yönelen 32 yaşındaki güzel oyuncu iskelede kısa bir kararsızlık yaşadı. Suya ayaklarını soktuktan sonra denizin henüz yeterince ısınmadığını ve soğuk olduğunu fark eden Erçel yüzmekten vazgeçti. İskelede arkadaşlarıyla yaptığı tatlı sohbetin ardından denize girmeyerek doğrudan şezlonguna geri döndü.

Günün Kahramanı Yine Teyzesinin Birtanesi Mavi Oldu

Deniz macerasını kısa kesen Hande Erçel, günün geri kalanını tamamen yeğeni Mavi'ye ayırdı. Yeğeniyle kumsalda oyunlar oynayan onunla yakından ilgilenen ve teyze-yeğen aşkını gözler önüne seren ünlü oyuncunun bu neşeli anları plajdakilere de keyifli anlar yaşattı. Fit görüntüsü, çabasız plaj şıklığı ve muazzam aile bağlarıyla fark yaratan Hande Erçel'in bu sıcak Bodrum günlüğü sosyal medyada ve popüler magazin sayfalarında haftanın en çok konuşulan aile manşetlerinden biri oldu.



