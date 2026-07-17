Zendaya'dan Şoke Eden Karar! Ortadan Kayboluyor

Hollywood'un son yıllardaki en parlak yıldızlarından Zendaya hayranlarını üzen ama bir o kadar da anlaşılabilir bir karar aldı. Başarılı oyuncu 2026 boyunca neredeyse durmadan çalıştıktan sonra artık kendisine zaman ayırmak istediğini açıkladı. New York'ta düzenlenen The Odyssey filminin galasında konuşan Zendaya, tanıtım süreci tamamlanır tamamlanmaz bir süre gözlerden uzak kalacağını söyledi.

Ünlü oyuncunun "Hiçbir şey yapmayacağım. Bir süre sadece kendi halimde olmak istiyorum." sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Beş Büyük Proje Peş Peşe Geldi

Zendaya için gerçekten oldukça yoğun bir yıl geçti. Bir yandan Euphoria dizisinin yeni sezonunda kamera karşısına geçti, diğer yandan The Drama, The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day ve Dune: Part Three gibi dev yapımlarda rol aldı. Çekimler, galalar, röportajlar ve dünya turu derken neredeyse durmaksızın çalışan oyuncu, bu tempoya kısa da olsa ara vermenin kendisi için gerekli olduğunu dile getirdi.

Sürekli şehir değiştirmek ve aralıksız seyahat etmenin zihinsel olarak yorucu olduğunu söyleyen Zendaya biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da açıkça ifade etti.

Hayranlarından Destek Yağdı

Zendaya'nın açıklamaları sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum aldı. Pek çok hayranı, başarılı oyuncunun böylesine yoğun bir dönemin ardından dinlenmeyi fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi. Bazıları ise "Bir süre göremeyecek olmak üzücü ama sağlığı her şeyden önemli" yorumlarıyla destek verdi.

Oyuncunun daha önce de izleyicilerin kendisini sürekli ekranda görmekten sıkılmasını istemediğini söylediği biliniyor. Bu yüzden kariyerinde zaman zaman bilinçli molalar vermeyi tercih ediyor.

Yeni Projeler İçin Geri Sayım Başladı

Her ne kadar bir süre geri planda kalacağını açıklasa da Zendaya'nın tamamen ekranlardan uzak kalması beklenmiyor. Tanıtım süreci tamamlandıktan sonra dinlenmeye çekilecek olan oyuncunun, ilerleyen dönemde başta Shrek 5 olmak üzere yeni projeleriyle yeniden hayranlarının karşısına çıkması planlanıyor.

Özel hayatında da mutlu bir dönem geçiren Zendaya'nın, eşi Tom Holland ile bu molayı dolu dolu değerlendirmesi bekleniyor. Kısacası başarılı oyuncu şimdilik frene basıyor ama dönüşü şimdiden büyük merak uyandırıyor.