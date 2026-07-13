Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!

Dördüncü kızına hamile olan ünlü şarkıcı Atiye Karacabey Ihlamur Festivali'nde sahne aldı. Atiye: "Çocuk da yaparım kariyer de sloganının vücut bulmuş haliyim."

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2026 10:59

Atiye festival sahnelerinde fırtınalar estirmeye devam ediyor. 2018 yılında ünlü prodüktör Erol Sebebci ile hayatını birleştiren; 2019'da Ferah Feyza'yı 2023'te Neva'yı ve 2024'te ise üçüncü kızı Rûmi'yi kucaklayarak büyük bir aile inşa eden başarılı sanatçı şimdilerde dördüncü bebeğine hamile olmanın heyecanını yaşıyor.

Karacabey Ihlamur Festivali kapsamında muhteşem bir açık hava konserine imza atan ünlü şarkıcı karnı burnunda sergilediği sahne performansıyla hem göz kamaştırdı hem de kadınların iş ve aile dengesine dair cesur bir manifestoya imza attı.

Sahneden Kadınlara İlham Veren Slogan: "Tam Olarak Vücut Bulmuş Haliyim"

Konser alanı için seçtiği pembe renkli görkemli kostümüyle sahne ışıklarının altına çıkan ve iyice büyüyen karnıyla dikkat çeken Atiye yaklaşık iki saat boyunca hit şarkılarını canlı performans eşliğinde seslendirdi. Sahne enerjisinden ve çabasız şıklığından ödün vermeyen pop yıldızı dördüncü hamileliğiyle ilgili dinleyicilerine takılarak şu ikonik ifadeleri kullandı: "Çocuk da yaparım kariyer de sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim!"

Daha önce verdiği bir röportajda çocuklarının arasında sadece 1'er yaş olduğunu ve büyük bir aile olmayı çok sevdiklerini belirten şarkıcının bu neşeli ve özgüven dolu duruşu alanı dolduran binlerce hayranından büyük alkış topladı.

Müjdeli Haber Geldi: Dördüncü Bebek de Kız!

Karacabey'deki müzik ziyafetinin yanı sıra Atiye hayranlarını sevindiren bir diğer gelişme ise yeni bebeğin cinsiyeti oldu. Yapılan kontrollerin ardından dördüncü çocuğunun da kız olacağını müjdeleyen başarılı popçu kızlar kulübünün liderliğini kimseye bırakmayacağını esprili bir dille kanıtlamış oldu.

Evdeki yoğun annelik mesaisinden festival sahnelerinin spot ışıklarına keskin ve ilham verici bir geçiş yapan Atiye'nin bu festival günlüğü dijital dünyada ve magazin bloglarında haftanın en çok konuşulan manşetlerinin zirvesine yerleşti.

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