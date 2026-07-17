Messi'nin Eşi Gözyaşlarına Boğuldu! Tribün Dondu Kaldı

Dünya Kupası yarı finalinde futbolseverlerin heyecanla beklediği Arjantin-İngiltere karşılaşması nefesleri kesti. Maçın büyük bölümünde İngiltere'nin üstünlüğü vardı ve Anthony Gordon'ın golüyle Arjantin uzun süre geride oynadı. Dakikalar ilerledikçe Arjantinli taraftarların umutları azalmaya başlamıştı. Hatta birçok kişi Lionel Messi'nin Dünya Kupası macerasının bu maçla sona ereceğini düşünüyordu.

Ancak futbolun neden son düdüğe kadar bırakılmaması gerektiğini gösteren anlar tam da o dakikalarda yaşandı.

Enzo Fernandez Umudu Yeniden Ateşledi

Maçın 86. dakikasında kullanılan kısa korner organizasyonunda Lionel Messi topu Enzo Fernandez'e aktardı. Fernandez de ceza sahası dışından yaptığı sert ve isabetli vuruşla ağları havalandırdı. Gelen gol sadece skoru eşitlemedi aynı zamanda Arjantin'e yeniden umut verdi.

Golün ardından saha içindeki futbolcular büyük sevinç yaşarken tribünlerde de duygu dolu anlar vardı. Kameralar bu kez Lionel Messi'nin eşine çevrildi.

Tribünde Gözyaşları Sel Oldu

Karşılaşmayı locadan takip eden Messi'nin eşi, gelen beraberlik golünün ardından duygularına hakim olamadı. Üzerinde Messi'nin 10 numaralı Arjantin forması bulunan Antonela Roccuzzo, büyük bir heyecan ve rahatlamayla gözyaşlarına boğuldu. Yanındaki yakınına sarılan Roccuzzo'nun uzun süre ağladığı anlar ekranlara da yansıdı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler futbolseverlerden binlerce yorum aldı. Birçok kişi bu anları gecenin en unutulmaz görüntüleri arasında gösterdi.

Messi Son Sözü Söyledi

Beraberlik golüyle moral bulan Arjantin kalan dakikalarda oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Bu kez yine sahnede Lionel Messi vardı. Yıldız futbolcu yaptığı ikinci asistle takımının galibiyet golünün hazırlayıcısı oldu ve Arjantin'i finale taşıyan isimlerden biri haline geldi.

Bir anda umutsuzluğun yerini büyük sevince bıraktığı karşılaşma hem sahadaki mücadele hem tribündeki duygusal görüntülerle Dünya Kupası tarihinin unutulmaz maçları arasına adını yazdırdı.