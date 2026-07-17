Sibel Can İle Eypio Ortalığı Salladı! 1 Haftada Rekor

Sibel Can ve Eypio uzun bir aranın ardından yeniden aynı şarkıda buluştu ve ortaya çıkan sonuç kısa sürede büyük ilgi gördü. Daha önce birlikte başarılı işlere imza atan ikili tam sekiz yıl sonra bu kez "Kıyamam" adlı parçayla dinleyicilerin karşısına çıktı. Şarkının yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada ve dijital müzik platformlarında adeta büyük bir hareketlilik yaşandı.

Hayranları uzun zamandır bu buluşmayı bekliyordu. Görünen o ki bekleyişe fazlasıyla değmiş. Çünkü şarkı daha ilk günlerden itibaren müzik listelerinde hızla yükselmeye başladı.

Dinlenme Sayısı Kısa Sürede Patladı

"Kıyamam" yayınlandıktan sadece bir hafta sonra yaklaşık 5 milyon dinlenmeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sayı hem Sibel Can hem Eypio'nun geniş dinleyici kitlesinin şarkıya ne kadar ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

Şarkının farklı tarzları bir araya getiren yapısı da dinleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Sibel Can'ın güçlü yorumu ile Eypio'nun kendine özgü tarzı uyumlu bir birliktelik oluştururken birçok kişi düeti son dönemin en başarılı işlerinden biri olarak değerlendirdi.

Dijital Platformlarda Zirveye Yerleşti

Parça sadece dinlenme sayılarıyla değil dijital platformlardaki başarısıyla da konuşuluyor. Spotify'ın New Music Friday, YouTube Music'in Flaş, Fizy'nin En İyi Düetler, Muud Türkçe Pop ve Apple Music Türkçe Pop listelerinde öne çıkan şarkılar arasında yer aldı.

Üstelik birçok platformda kapak yüzü olarak seçilen "Kıyamam" trend listelerinde de zirveye çıkarak başarısını perçinledi.

Müzikseverlerden Tam Not Aldı

Şarkının gördüğü ilgi Sibel Can ile Eypio'nun müzikal uyumunun hâlâ dinleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandığını gösterdi. Yayınlanmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen elde ettiği başarı "Kıyamam"ın yazın en çok konuşulan şarkılarından biri olacağının sinyallerini şimdiden vermiş durumda.