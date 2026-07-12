Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin tam 15 yıl sonra yeniden İstanbul'da sahneye çıktı. KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen konser daha başlamadan büyük ilgi gördü. Saatler öncesinden alana gelen binlerce müziksever uzun kuyruklar oluştururken gecenin heyecanı ilk dakikalardan itibaren hissedildi.

Sahneye enerjik şarkılarıyla çıkan Ricky Martin performansı boyunca izleyicileri bir an olsun yerinde oturtmadı. Zaman zaman Türkçe "İyi akşamlar" ve "Teşekkür ederim" diyerek hayranlarına seslenen ünlü sanatçı samimi tavırlarıyla da büyük alkış aldı.

Edis Hayalini Gerçekleştirdi

Konser öncesinde sahneye çıkan isim ise Edis oldu. Sevilen şarkılarını seslendiren başarılı şarkıcı geceye adeta mükemmel bir başlangıç yaptı.

Asıl dikkat çeken an ise konser kulisinde yaşandı. Edis ile Ricky Martin bir araya geldi ve ikilinin samimi sohbeti kameralara yansıdı. Bu buluşma Edis için ayrı bir anlam taşıyordu. Çünkü başarılı sanatçı daha önce verdiği röportajlarda Ricky Martin'in çocukluk idolü olduğunu ve yıllar önce izlediği konserin kendisini müzik yapmaya teşvik ettiğini anlatmıştı.

Yıllar önce hayranı olarak izlediği sanatçıyla aynı organizasyonda sahne almak Edis için unutulmaz bir anıya dönüştü.

Konser Alanında Büyük Coşku Yaşandı

Ricky Martin'in "Livin' la Vida Loca" ve "She Bangs" gibi dünya çapında ses getiren şarkıları konser alanını adeta ayağa kaldırdı. Dans ekibiyle birlikte sahneye renk katan ünlü yıldız enerjisiyle izleyenlerden tam not aldı.

Konseri takip eden birçok hayran da bu anı uzun zamandır beklediklerini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken hem Ricky Martin'in performansı hem Edis ile buluşması gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.