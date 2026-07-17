Özge Ulusoy Patladı! "Vicdansızlarla Savaşımı Kazandım"

Özge Ulusoy yaklaşık 3,5 yıl önce babası Haydar Ulusoy'u Ankara'da yaşanan trafik kazasında kaybetmişti. O günden bu yana hem büyük bir acıyla yaşamaya çalışan hem hukuk mücadelesi veren ünlü isim iki yıl süren dava süreciyle ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu.

Ulusoy yaşadığı en büyük mücadelenin adalet sistemiyle değil karşı tarafın tavırlarıyla olduğunu söyledi. Mahkeme sürecinin oldukça yıpratıcı geçtiğini belirten ünlü manken, sonunda çıkan kararın kendileri için adil olduğunu ifade etti.

"Babam İçin Sonuna Kadar Savaştım"

Özge Ulusoy babasının hayatı boyunca hukuka bağlı yaşayan biri olduğunu anlatarak onun haksız yere suçlanmaya çalışılmasının kendisini en çok yaralayan konu olduğunu söyledi.

73 yaşında hayatını kaybeden Haydar Ulusoy'un eski askeri hakim ve aktif olarak avukatlık yapan bir hukukçu olduğunu hatırlatan Ulusoy "Ben sadece babamın hak ettiği şekilde uğurlanması için mücadele ettim. Ne eksik ne fazla, tek istediğim adaletin yerini bulmasıydı" diyerek yaşadığı duyguları paylaştı.

Mahkeme Kararıyla İçi Bir Nebze Rahatladı

Ulusoy'un verdiği bilgilere göre mahkeme, sanığı bilinçli taksir suçundan cezalandırdı ve 4,5 yıl hapis cezasına hükmetti. Süreç boyunca duruşmaların tamamına katıldığını söyleyen Ulusoy zaman zaman tehditlere maruz kaldığını da dile getirdi.

Tüm yaşananlara rağmen pes etmediğini vurgulayan ünlü manken mücadeleyi babasına olan borcu olarak gördüğünü söyledi.

"Ünlü Olduğum İçin Vazgeçeceğimi Sandılar"

Özge Ulusoy insanların kendisinin kısa sürede bu davadan vazgeçeceğini düşündüğünü de söyledi. "Herhalde ünlü olduğum için bırakıp hayatıma döneceğimi sandılar ama öyle olmadı" diyen Ulusoy, annesiyle birlikte çok zor günler geçirdiklerini anlattı.

Bugün geriye dönüp baktığında tek tesellisinin adaletin yerini bulması olduğunu söyleyen Ulusoy babasının adının haksız yere lekelenmesine izin vermediğini belirterek bu mücadelenin hayatındaki en önemli sınavlardan biri olduğunu ifade etti.