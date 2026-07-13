Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!

Ekranların duru güzellikleri, başarılı oyunculuk performansları ve şıklıklarıyla her adımları merak uyandıran genç yıldızları Özge Yağız ve Kübra Balcan yoğun geçen set takvimine plajda keyifli bir mola verdi. Urla'da çekimleri tüm hızıyla devam eden dizilerinin setinden fırsat bulur bulmaz soluğu tatil cenneti Alaçatı'da alan iki yakın arkadaş Çeşme'nin gözde plajlarından birinde objektiflere yansıdı.

Denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncuların bu samimi yaz karesi kısa sürede magazin bloglarında ve dijital platformlarda yüksek etkileşim alan manşetler arasına girdi.

Ege Güneşi Altında Yorgunluk Attılar

Set koşturmacasının stresini Ege'nin serin sularında bırakan Özge Yağız ve Kübra Balcan beach'te bol bol güneşlenerek enerji depoladı. Sıcak havadan bunaldıkları anlarda kendilerini Çeşme'nin masmavi denizine bırakan ikili suyun içinde ara ara derin ve neşeli bir sohbete daldı. Plaj şıklıkları ve çabasız zarafetleriyle göz kamaştıran oyuncular tatil modunun tadını doyasıya çıkardı.

Fit Vücutlarıyla Plajın İlgi Odağı Oldular

Denizde kısa bir yüzüş turu atan Özge Yağız ve Kübra Balcan düzgün fizikleri ve fit görüntüleriyle plajdaki tüm bakışları üzerlerinde topladı. Sosyal medyada da formda görüntüleriyle büyük beğeni toplayan ikili serinledikten sonra güneşlenmeye devam etmek üzere localarına geçiş yaptı. Set senaryolarından Alaçatı'nın esintili sahillerine keskin ve keyifli bir geçiş yapan başarılı oyuncuların bu yaz günlüğü haftanın en çok konuşulan ve interneti sallayan popüler magazin manşetlerinden biri oldu.