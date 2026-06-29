Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Ekranların reyting rekorları kıran iddialı yapımı Güller ve Günahlar dizisinde sergilediği göz alıcı performansıyla sezon boyunca adından sıkça söz ettiren güzel ve başarılı oyuncu Cemre Baysel dizisinin nefes kesen bir sezon finaliyle tatile girmesinin ardından soluğu hemen tatil beldesinde aldı. Tüm yılın yorgunluğunu ege sularında atan güzel oyuncu tatil albümünü sosyal medya hesabından hayranlarının beğenisine sundu.

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan ve her paylaşımıyla trend listelerine giren Baysel'in kareleri yüklenir yüklenmez dijital dünyayı adeta ateşe verdi ve magazin basınının manşetlerine yerleşti.

Sahilde Sarı Fırtına: Kusursuz Doğallık

Deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Cemre Baysel plaj tarzında bu yazın en iddialı ve enerjik renklerinden birini tercih etti. Sarı renkli bikinisiyle deniz kenarında objektif karşısına geçen güzel oyuncu düzgün fiziği, duru güzelliği ve her zamanki sempatik tavırlarıyla adeta büyüledi.



Sosyal Medya Kullanıcıları Hayran Kaldı

Cemre Baysel'in doğal plaj şıklığını yansıtan bu paylaşımı hayranları tarafından kelimenin tam anlamıyla yorum yağmuruna tutuldu. Güzel yıldızın takipçiler, fotoğrafların altına övgü dolu binlerce mesaj bıraktı.

Yoğun geçen set takviminin ardından tatiline bir süre daha gözlerden uzak devam edeceği öğrenilen güzel oyuncu Instagram'dan paylaştığı kareleriyle yaza şimdiden damgasını vurmuş oldu.