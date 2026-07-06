Tecrübeli Teknik Adam Ersun Yanal ve Eşi İrem Ağan Yanal'ın Sakin Yaz Sezonu

Türk futbolunun en vizyoner teknik direktörlerinden ve başarılı futbol yorumcusu Ersun Yanal yoğun geçen futbol sezonunun ve ekran mesaisinin ardından yorgunluk atmak üzere rotasını Ege'ye çevirdi. Deneyimli futbol adamı eşi İrem Ağan Yanal'la birlikte Bodrum'un en sakin ve huzurlu koylarına ev sahipliği yapan Ortakent'te tatil yapıyor. Yazın ve güneşin tadını doyasıya çıkarmak için Bodrum'u tercih eden Yanal ailesinin plajdaki dingin anları objektiflere samimi görüntülerle yansıdı.

Sahada Değil Şezlongda: Gün Boyu Ailesiyle İlgilendi

Ortakent'teki popüler bir plajda eşiyle birlikte baş başa vakit geçiren Ersun Yanal sakin yapısıyla dikkat çekti. Plajın huzurlu atmosferinin tadını çıkaran 64 yaşındaki usta futbol yorumcusu sıcak havaya rağmen denize girmeyi tercih etmedi. Gün boyunca şezlongunda oturarak dinlenen ve vaktinin tamamını eşi İrem Ağan Yanal ve ailesine ayıran Yanal'ın keyifli ve formda görüntüsü gözlerden kaçmadı.

Yeşil sahalardaki hırslı ve dinamik duruşunun aksine plajda oldukça sakin ve çabasız bir dinlenme modu tercih eden Ersun Yanal ailesiyle uzun uzun sohbet ederek tatilin tadını çıkardı.

İkilinin plajdan yansıyan bu samimi aile karesi internet dünyasına düşer düşmez spor ve magazin sayfalarında ilgi odağı oldu. Takipçiler ve futbolseverler fotoğrafların altına; "Ersun Hoca yeni sezon öncesi harika enerji depoluyor" şeklinde çok sayıda sempatik ve destek dolu yorum bıraktı. Ege'nin serin esintisi eşliğinde huzurlu bir aile tatili geçiren Ersun Yanal ve eşi bu sakin tatil günlüğüyle haftanın en çok konuşulan spor-magazin manşetlerinden birine imza attı.