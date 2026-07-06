Türk Tiyatrosunun Acı Günü! Büyük Usta Zihni Göktay 81 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Türk tiyatrosunun ve sinemasının en büyük çınarlarından, Şehir Tiyatroları'na uzun yıllar emek vermiş usta sanatçı Zihni Göktay rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Lüküs Hayat başta olmak üzere sayısız ölümsüz esere can veren oyunculuğu ve asil duruşuyla nesillerin hafızasına kazınan usta ismin vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta oyuncunun Maltepe Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldığını belirterek sevenlerinden dua istemişti. Kısa süre sonra ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat usta sanatçının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz da babasının vefatını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla doğruladı. Dilbaz babasının sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmediğini ifade etti. Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan, arayan ve soran herkese de ailesi adına gönülden minnettar olduklarını belirtti.

Geçtiğimiz sene Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesiyle geçici olarak huzurevine yerleşen 81 yaşındaki Zihni Göktay ocak ayında kalça kemiğini kırmış ve ameliyat olmuştu. Çocuklarının ısrarına rağmen kendi isteğiyle huzurevine yerleştiğini belirten Göktay bu kararını "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." sözleriyle açıklamıştı. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun.