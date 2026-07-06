Türk Tiyatrosunun Acı Günü! Büyük Usta Zihni Göktay 81 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Türk tiyatrosunun acı kaybı: Şehir Tiyatroları'nın usta çınarı Zihni Göktay kaldırıldığı hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Tiyatrosunun Acı Günü! Büyük Usta Zihni Göktay 81 Yaşında Hayatını Kaybetti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2026 10:08

Türk tiyatrosunun ve sinemasının en büyük çınarlarından, Şehir Tiyatroları'na uzun yıllar emek vermiş usta sanatçı Zihni Göktay rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Lüküs Hayat başta olmak üzere sayısız ölümsüz esere can veren oyunculuğu ve asil duruşuyla nesillerin hafızasına kazınan usta ismin vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta oyuncunun Maltepe Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldığını belirterek sevenlerinden dua istemişti. Kısa süre sonra ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat usta sanatçının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz da babasının vefatını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla doğruladı. Dilbaz babasının sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmediğini ifade etti. Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan, arayan ve soran herkese de ailesi adına gönülden minnettar olduklarını belirtti.

Geçtiğimiz sene Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesiyle geçici olarak huzurevine yerleşen 81 yaşındaki Zihni Göktay ocak ayında kalça kemiğini kırmış ve ameliyat olmuştu. Çocuklarının ısrarına rağmen kendi isteğiyle huzurevine yerleştiğini belirten Göktay bu kararını "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." sözleriyle açıklamıştı. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun.

Benzer Haberler
Fatma Turgut'tan Müzik Dünyasına Radikal Çıkış: Fatma Turgut'tan Müzik Dünyasına Radikal Çıkış: "Yapay Zekaya da Playback'e de Karşıyım!"
Yıldız Oyuncular Bodrum'da Buluştu: Kürek Sörfü, Deniz Keyfi ve Sahil Sohbetleri! Yıldız Oyuncular Bodrum'da Buluştu: Kürek Sörfü, Deniz Keyfi ve Sahil Sohbetleri!
Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural Çiftinin Kızları İlayda ile Bodrum Tatili Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural Çiftinin Kızları İlayda ile Bodrum Tatili
Murat Dalkılıç Daha 17 İçin Yazdı, Derya Uluğ Sürpriziyle Hay Dijital Dünyayı Salladı Murat Dalkılıç Daha 17 İçin Yazdı, Derya Uluğ Sürpriziyle Hay Dijital Dünyayı Salladı
Özge Özder ve Sinan Güleryüz Çiftinin Kızları Eva Luna'yla Renkli Bodrum Tatili Özge Özder ve Sinan Güleryüz Çiftinin Kızları Eva Luna'yla Renkli Bodrum Tatili
Tecrübeli Teknik Adam Ersun Yanal ve Eşi İrem Ağan Yanal'ın Sakin Yaz Sezonu Tecrübeli Teknik Adam Ersun Yanal ve Eşi İrem Ağan Yanal'ın Sakin Yaz Sezonu
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!
  • 04-07-2026 12:55

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı
  • 05-07-2026 16:30

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı

Gökberk Demirci Bitez'de Esrarengiz Güzelle Yakalandı:
  • 03-07-2026 11:26

Gökberk Demirci Bitez'de Esrarengiz Güzelle Yakalandı: "Yanındaki Kadın Arkadaşı Merak Konusu Oldu!"