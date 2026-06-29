Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, İzzet Çapa röportajı sonrası eleştirilen yapımcısı Faruk Turgut'a sahip çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 14:05

Televizyon dünyasının dahi ve usta yapımcısı Gold Film'in patronu Faruk Turgut'un duayen gazeteci İzzet Çapa'ya verdiği sansürsüz ve dobra röportaj magazin kulislerini adeta yangın yerine çevirdi. Sektöre dair yaptığı çarpıcı analizler ve açıklamaların ardından Faruk Turgut hakkında sosyal medyada ve bazı mecralarda başlayan acımasız eleştiri furyasına ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusundan sert ve net bir rest geldi.

Dizide canlandırdığı Ömer Ünal karakteriyle milyonların sevgilisi olan başarılı aktör Barış Kılıç sessizliğini bozarak 4 yıldır omuz omuza çalıştığı yapımcısına sosyal medya hesabı üzerinden adeta siper oldu ve adalet çağrısında bulundu.

"En Zor Şartlarda Bile Babacan Ve Adaletli"

Yapımcı Faruk Turgut'a yönelik ortaya atılan ithamları büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladığını belirten Barış Kılıç usta yapımcının set arkasındaki bilinmeyen insani yönlerini ve adaletli duruşunu şu sözlerle kaleme aldı:

"4 yıldır birlikte çalıştığım sevgili yapımcım Faruk Turgut’u yakından tanıyan bir oyuncu olarak, hakkında söylenen ithamlara hiçbir şekilde katılmıyorum. Onun, en zor şartlarda bile tüm ekibine ne kadar babacan ve adaletli davrandığını en iyi bilenlerden biriyim. İşine ve ekibine gösterdiği saygıyı görmezden gelmek büyük bir haksızlıktır."

"Görmezden Gelmek Büyük Bir Haksızlıktır"

Faruk Turgut'un Türk televizyon tarihine kazandırdığı sayısız istihdam kapısına ve dürüst karakterine vurgu yapan başarılı oyuncu, haksız bulduğu eleştirilere karşı yapımcısının arkasında sonuna kadar durduğunu belirterek açıklamasını şu çarpıcı cümlelerle noktaladı:

"Sektörde birçok insana iş ve imkân sağlayan, dürüstlüğüyle tanınan bir yapımcı hakkında söylenenler gerçekten çok üzücüdür. Onun adaletinden ve iyi niyetinden hiçbir zaman şüphe duymadım. Tek derdi ülkesinde nitelikli yapımlar üretmek ve yaptığı işlerle milyonlarca insana ulaşmak olan bir insana bu şekilde ithamlarda bulunulmasını doğru bulmuyorum. Biz kendisinden razıyız."

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