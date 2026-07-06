Özge Özder ve Sinan Güleryüz Çiftinin Kızları Eva Luna'yla Renkli Bodrum Tatili

Güzel oyuncu Özge Özder, müzisyen eşi Sinan Güleryüz ve dünyalar tatlısı kızları Eva Luna'yla birlikte yaz sezonunun tadını çıkarmak üzere rotasını Ege'ye çevirdi. Yoğun geçen çalışma döneminin ardından ailece Bodrum'a giden ünlü çift Gümbet'teki popüler bir plajda objektiflere yansıdı. Ege güneşinin ve sahilin keyfini çıkaran çekirdek ailenin neşeli anları plajda sempatik ve sıcak rüzgarlar estirdi.

Baba-Kızın Deniz Keyfi Annenin Telefon Trafiği

Gümbet sahilinde gün boyu keyifli vakit geçiren ailede görev dağılımı renkli görüntülere sahne oldu. Müzisyen Sinan Güleryüz, kızı Eva Luna'yı bir an olsun yalnız bırakmayarak gün boyunca denizin içinde onunla oyunlar oynadı. Eva Luna'nın babasıyla suyun içinde eğlendiği anlardaki mutluluğu gözlerinden kaçmadı.

Eşi ve kızının deniz keyfini kumsaldaki şezlongundan takip eden Özge Özder ise güneşlenmeyi tercih etti. Plajda çabasız şıklığıyla dikkat çeken güzel oyuncu şezlongunda oturduğu süre boyunca uzun soluklu telefon görüşmeleri gerçekleştirerek iş takibini sahilden sürdürdü.

Sosyal Medyadan Örnek Aileye Beğeni Yağdı

Özder ve Güleryüz ailesinin Gümbet sahillerinden yansıyan bu samimi ve huzurlu tatil kareleri internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram olmak üzere sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü. Eva Luna'nın büyümesi ve babasıyla olan neşeli deniz oyunları takipçiler tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları ve magazin takipçileri fotoğrafların altına; "Çok tatlı bir aile Eva Luna tam bir prenses olmuş", "Sinan Güleryüz'ün kızıyla olan iletişimi, harika baba-kız uyumu muazzam görünüyor", "Özge Özder sahilde bile işleri yönetiyor her zamanki gibi çok formunda" şeklinde binlerce destek ve beğeni yorumu bıraktı. Gümbet koylarında neşeyle enerji depolayan Özge Özder ve Sinan Güleryüz bu sıcak aile günlüğüyle haftanın en sempatik magazin manşetlerinden birine imza attı.