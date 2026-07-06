Emre Kınay ve Kızı Duru Kınay'dan Baba-Kız Tatili: "Gözlerden Uzak, Keyifli Sohbet!"

Emre Kınay yoğun geçen set ve sahne sezonunun ardından rotasını Ege'ye çevirdi. Ünlü oyuncu Emine Ün'le olan evliliğinden dünyaya gelen ve güzelliğiyle her dönem adından söz ettiren kızı Duru Kınay'le birlikte Bodrum'da moral depoluyor. Baba-kız gözlerden uzak ve sakin bir tatil geçirmek adına Bodrum'un en dingin koylarına ev sahipliği yapan Ortakent'i tercih etti. Hafta sonu plajda baş başa vakit geçiren ikilinin neşeli ve huzurlu halleri magazin kulislerinde sempatik bir çalkantı yarattı.

Şezlongda Kısa Bir Uyku Ve Keyifli Sohbetler

Ortakent'teki popüler bir plajda objektiflere yansıyan Emre Kınay ve Duru Kınay gün boyu deniz havasının tadını çıkardı. Plajın sakin atmosferinde çabasız bir dinlenme anı yakalayan usta aktör bir ara şezlongunda kısa süreli bir uykuya daldı.

Ege güneşinin altında kısa bir süre kestirdikten sonra uyanan Emre Kınay hemen yanı başındaki şezlongda oturan kızı Duru'yla koyu bir sohbete koyuldu. Sıcak havaya rağmen denize girmeyi tercih etmeyen baba-kız gün boyunca şezlonglarında oturup çay ve kahve eşliğinde uzun uzun konuşarak hasret giderdi.

Sosyal Medyadan Baba-Kız Uyumuna Tam Not!

Baba-kızın plajda çekilen sıcacık ve samimi fotoğrafları internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Duru Kınay'ın büyüyüp bir genç kız olması ve babasıyla olan güçlü iletişimi takipçileri tarafından övgü dolu yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları ve magazin takipçileri karelerin altına; "Emre Kınay ve kızı çok güzel portre çizmişler" şeklinde binlerce destek ve beğeni yorumu bıraktı. Bodrum'un serin esintisi eşliğinde baş başa tatil yapan Emre Kınay ve Duru Kınay bu iç ısıtan aile anlarıyla haftanın en çok konuşulan ve en sempatik magazin manşetlerinden birine imza attı.