Şükran Ovalı'dan Sürpriz Hamle! O Diziyi Neden Bıraktı?

Yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan Düğünümüz Var dizisi daha çekimler başlamadan sürpriz bir gelişmeyle gündeme geldi. Dizinin başrolünde yer alması beklenen Şükran Ovalı projeye veda etti. Bu haber hem oyuncunun hayranlarını hem diziyi merakla bekleyen izleyicileri şaşırttı.

Karakterde Büyük Değişiklik Yapıldı

Kulislerden gelen bilgilere göre ayrılığın nedeni herhangi bir kriz ya da anlaşmazlık değil. Asıl sebep senaryoda yapılan kapsamlı değişiklikler oldu.

Şükran Ovalı'nın canlandıracağı karakter üzerinde yeniden çalışılınca hikâyenin yönü de değişti. Karakterin ilk planlanan haliyle son hali arasında önemli farklar oluşunca yapım ekibi ve oyuncu bir araya gelerek durumu değerlendirdi.

Yapılan görüşmelerin ardından da tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı öğrenildi.

Yeni İsim Arayışı Başladı

Şimdi gözler yapım ekibine çevrilmiş durumda. Temmuz ayının ortasında sete çıkması planlanan dizide boşalan başrol için yeni bir oyuncu arayışı başladı.

Henüz kimin kadroya dahil olacağı açıklanmasa da kısa süre içinde yeni ismin netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle kulislerde şimdiden birçok oyuncunun adı konuşulmaya başladı.

Şükran Ovalı Yeni Projelere Bakıyor

Düğünümüz Var defterini kapatan Şükran Ovalı ise kariyerine ara vermiyor. Başarılı oyuncunun hem televizyon dizileri hem dijital platformlardan gelen yeni teklifleri değerlendirdiği konuşuluyor.

Yani bu ayrılık, oyuncunun ekranlardan uzak kalacağı anlamına gelmiyor. Aksine önümüzdeki dönemde farklı bir projeyle izleyicinin karşısına çıkması oldukça yüksek bir ihtimal.

Şimdilik dizi cephesinde en büyük merak konusu Şükran Ovalı'nın yerine hangi oyuncunun geleceği. Yapım ekibinin vereceği karar yeni sezonun en çok konuşulan gelişmelerinden biri olmaya aday görünüyor.