Sessizliğini Bikinili Ayna Paylaşımıyla Bozan Hazar Ergüçlü İnterneti Salladı

İnci Taneleri'nde canlandırdığı Dilber karakteri ve pavyon dansı performansıyla Türkiye gündemini aylarca meşgul eden Hazar Ergüçlü fenomen dizisinin görkemli finalinin ardından derin bir sessizliğe bürünmüştü. Setlerin yoğun temposunun ardından kabuğuna çekilen güzel oyuncu hayranlarının sabırsız bekleyişine eşsiz bir yaz sürpriziyle son verdi.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ergüçlü tatil beldesinden yaptığı iddialı paylaşımıyla dijital dünyanın merkezine bomba gibi düştü.

Ayna Karşısında Çabasız Zarafet!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ancak bir süredir paylaşım yapmaktan kaçınan Hazar Ergüçlü kaldığı otelde ayna karşısına geçerek çektiği mini bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Bikinili haliyle kusursuz fiziğini gözler önüne seren başarılı oyuncu ayna karşısındaki çabasız ve doğal halleriyle adeta büyüledi. Kısa sürede yüz binlerce izlenme oranına ulaşan video "Dilber geri döndü" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sosyal Medya Ayakta: Dakikalar İçinde Beğeni Yağdı!

Ergüçlü'nün bu fit ve enerjik tatil paylaşımı internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram ve X (Twitter) olmak üzere tüm platformlarda bir anda Trend Topic (TT) listelerini zorladı. Dizinin finalinin ardından oyuncunun ekranlara ne zaman döneceğini merak eden fan kitlesi bu paylaşımla adeta moral depoladı.

Dizi takipçileri ve modaseverler videonun altına binlerce destek ve övgü dolu yorum bıraktı. Yeni sezon projeleri öncesinde enerji depolayan Hazar Ergüçlü bu iddialı ayna günlüğüyle haftanın en çok konuşulan ve en estetik magazin manşetlerinden birine imza attı.