Sessizliğini Bikinili Ayna Paylaşımıyla Bozan Hazar Ergüçlü İnterneti Salladı

İnci Taneleri dizisinin Dilber'i Hazar Ergüçlü dizinin final yapmasının ardından sessizliğini bozdu. Oyuncunun bikinili ayna paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Sessizliğini Bikinili Ayna Paylaşımıyla Bozan Hazar Ergüçlü İnterneti Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2026 09:37

 

İnci Taneleri'nde canlandırdığı Dilber karakteri ve pavyon dansı performansıyla Türkiye gündemini aylarca meşgul eden Hazar Ergüçlü fenomen dizisinin görkemli finalinin ardından derin bir sessizliğe bürünmüştü. Setlerin yoğun temposunun ardından kabuğuna çekilen güzel oyuncu hayranlarının sabırsız bekleyişine eşsiz bir yaz sürpriziyle son verdi.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ergüçlü tatil beldesinden yaptığı iddialı paylaşımıyla dijital dünyanın merkezine bomba gibi düştü.

Ayna Karşısında Çabasız Zarafet!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ancak bir süredir paylaşım yapmaktan kaçınan Hazar Ergüçlü kaldığı otelde ayna karşısına geçerek çektiği mini bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Bikinili haliyle kusursuz fiziğini gözler önüne seren başarılı oyuncu ayna karşısındaki çabasız ve doğal halleriyle adeta büyüledi. Kısa sürede yüz binlerce izlenme oranına ulaşan video "Dilber geri döndü" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sosyal Medya Ayakta: Dakikalar İçinde Beğeni Yağdı!

 

 

Ergüçlü'nün bu fit ve enerjik tatil paylaşımı internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram ve X (Twitter) olmak üzere tüm platformlarda bir anda Trend Topic (TT) listelerini zorladı. Dizinin finalinin ardından oyuncunun ekranlara ne zaman döneceğini merak eden fan kitlesi bu paylaşımla adeta moral depoladı.

Dizi takipçileri ve modaseverler videonun altına binlerce destek ve övgü dolu yorum bıraktı. Yeni sezon projeleri öncesinde enerji depolayan Hazar Ergüçlü bu iddialı ayna günlüğüyle haftanın en çok konuşulan ve en estetik magazin manşetlerinden birine imza attı.

Benzer Haberler
Fatma Turgut'tan Müzik Dünyasına Radikal Çıkış: Fatma Turgut'tan Müzik Dünyasına Radikal Çıkış: "Yapay Zekaya da Playback'e de Karşıyım!"
Yıldız Oyuncular Bodrum'da Buluştu: Kürek Sörfü, Deniz Keyfi ve Sahil Sohbetleri! Yıldız Oyuncular Bodrum'da Buluştu: Kürek Sörfü, Deniz Keyfi ve Sahil Sohbetleri!
Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural Çiftinin Kızları İlayda ile Bodrum Tatili Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural Çiftinin Kızları İlayda ile Bodrum Tatili
Murat Dalkılıç Daha 17 İçin Yazdı, Derya Uluğ Sürpriziyle Hay Dijital Dünyayı Salladı Murat Dalkılıç Daha 17 İçin Yazdı, Derya Uluğ Sürpriziyle Hay Dijital Dünyayı Salladı
Özge Özder ve Sinan Güleryüz Çiftinin Kızları Eva Luna'yla Renkli Bodrum Tatili Özge Özder ve Sinan Güleryüz Çiftinin Kızları Eva Luna'yla Renkli Bodrum Tatili
Tecrübeli Teknik Adam Ersun Yanal ve Eşi İrem Ağan Yanal'ın Sakin Yaz Sezonu Tecrübeli Teknik Adam Ersun Yanal ve Eşi İrem Ağan Yanal'ın Sakin Yaz Sezonu
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!
  • 04-07-2026 12:55

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı
  • 05-07-2026 16:30

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı

Gökberk Demirci Bitez'de Esrarengiz Güzelle Yakalandı:
  • 03-07-2026 11:26

Gökberk Demirci Bitez'de Esrarengiz Güzelle Yakalandı: "Yanındaki Kadın Arkadaşı Merak Konusu Oldu!"