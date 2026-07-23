Zeynep Atılgan ve Ali Öner Alışveriş Merkezinde Görüntülendi!

Ekranların genç yetenekleri Zeynep Atılgan ile Ali Öner bir alışveriş merkezinde yan yana görüntülendi. Günün erken saatlerinde alışverişe çıkan ünlü çift rahat halleriyle basının ilgisini çekti. Günlük kombinleriyle öne çıkan ikili, mağazaları turlarken magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ayrıca iki oyuncunun neşeli halleri çevredeki vatandaşların gözünden kaçmadı.

Alışveriş Turunda Terlik Detayı Öne Çıktı

Gözde ikili gün boyu AVM içerisindeki dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezdi. Bu sırada Ali Öner spor ve son derece salaş tarzıyla tüm bakışları üzerinde topladı. Genç oyuncu günlük kombininde beyaz tişört ve siyah pantolon tercih etti. Bununla birlikte Öner'in ayağındaki parmak arası terlikler alışveriş turuna damga vurdu. Ünlü ismin bu rahat ve ezber bozan seçimi kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Zeynep Atılgan Şıklığıyla Göz Kamaştırdı

Öte yandan güzel oyuncu Zeynep Atılgan yaz sezonuna uygun modern seçimiyle stilini konuşturdu. Başarılı isim alışveriş gezisi için gri-beyaz mini elbise tercih etti. Ancak oyuncunun sade ve zarif takıları da tarzını en iyi şekilde tamamladı. Böylece güzel isim şıklığıyla çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Alışveriş Sonrası Baş Başa Yemek Yediler

İkili mağazaları turladıktan sonra alışveriş merkezinin üst katındaki restorana geçti. Burada baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen çift uzun süre sohbet etti. Yemeğin ardından ünlü çift hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Sonrasında ise özel araçlarına binerek alışveriş merkezinden hızlıca ayrıldı. İkilinin bu renkli ve stil dolu AVM turu magazin basınının en çok konuşulan haberleri arasında yer aldı.